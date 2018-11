«X Factor 12» | senza Asia Argento | è già sos Gruppi

Stop alle repliche di X Factor 2018 in chiaro su Cielo - come vedere i Live Show senza Sky : Stop alle repliche di X Factor 2018 in chiaro su Cielo: con l'avvio della fase in diretta dei Live Show, Sky elimina le repliche in chiaro del programma e taglia fuori tutti i non abbonati. C'è ancora un'alternativa, però, all'abbonamento alla PayTv. Per vedere X Factor Italia 2018 senza pagare l'abbonamento a Sky è possibile invece abbonarsi a NowTv, che propone pacchetti in base alle esigenze specifiche dell'utente finale. Per seguire i ...

Leo Gassmann/ Video - il figlio d'arte deve lavorare sulla presenza scenica (X Factor 2018) : Il giovane Leo Gassmann è riuscito a conquistare un posto ai Live Show di X Factor 2018 nella squadra degli Under Uomini guidata da Mara Maionchi. (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:15:00 GMT)

Asia Argento e l'ingiustizia : da giudice di XFactor a una condanna senza processo : Certe vite sembrano più faticose, più segnate di altre, e pare che agli spiriti ribelli spesso ne capiti in dote proprio una di quelle. O forse sarà che si diventa più facilmente ribelli quando scopri che a te ne è toccata una di quel tipo? Non lo so, certo è che Asia Argento sembra destinata ad averne una parecchio complicata, e proprio per questo, guardare XFactor che da sempre è una delle mie ...

X Factor 2018 : le lacrime e la presenza di Asia Argento inondano la prima puntata di audizioni : Asia Argento La dodicesima edizione di X Factor è partita con una presenza-assenza che ha catalizzato su di sé l’attenzione. Asia Argento, giudice al debutto nella prima giornata di audizioni, è stata al centro della scena padroneggiandola con naturalezza. Ma non c’è da abituarsi, come ha spiegato Alessandro Cattelan, in una clip che ha preceduto la messa in onda della puntata, ai live ci sarà un altro giudice perchè “vogliamo ...