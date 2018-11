Volley | Superlega | Civitanova-Trento è il big match della 5a

Volley : Superlega - l'MVP di ottobre è Wilfredo Leon : ROMA- Wilfredo Leon si è aggiudicato il premio Credem Banca MVP del mese di ottobre. Lo schiacciatore della Sir Safety Conad Perugia ha conquistato tutte le nomination delle prime tre giornate di ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali - che rivelazioni! Tra Perugia e Modena - 21enni vincitori : Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali sono le grandi rivelazione della quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Il turno infrasettimanale, infatti, ha promosso in maniera inattesa questi due giovani che hanno giganteggiato da titolari vestendo la casacca di due squadre che lottano per lo scudetto: il libero ha sostituito l’infortunato Massimo Colaci nel big match tra la sua Perugia e ...

Volley - Superlega 2018-2019. Quinta giornata. Civitanova o Trento : chi si mette a caccia di Perugia? : La vittoria nel big match di Civitanova ha aperto la strada per la fuga di Perugia in vetta alla classifica. La squadra di Bernardi ha la possibilità di consolidare la prima piazza affrontando fra le mura amiche l’Emma Villas Siena che ancora non è riuscita a sbloccarsi e arriva dalla brutta sconfitta di Latina. Il vero big match di giornata si disputa a Civitanova tra la Lube ferita per la sconfitta subita contro Perugia e un’Itas Trentino ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : quarta giornata. Modena e Trento rispondono a Perugia - Monza vola : Dopo la schiacciante vittoria di Perugia contro Civitanova nel big match del primo pomeriggio, si è completata la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile che ha beneficiato di questa giornata di festa per disputare il primo turno infrasettimanale della stagione. Modena infila la quarta vittoria consecutiva surclassando l’impotente Milano nella bolgia del PalaPanini e si porta a una sola ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Perugia indemoniata - Leon show e Civitanova crolla 3-0! Dominio dei Block Devils : Strepitosa prova di forza di Perugia che ha letteralmente preso a pallate Civitanova nel big match della quarta giornata di SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Campioni d’Italia hanno espugnato l’Eurosuole Forum con un roboante 3-0 (25-22; 25-16; 25-18) dominando in lungo e in largo per gli 85 minuti di una partita che ha avuto solo storia nel primo set, per il resto i Block Devils hanno ...

Volley : Superlega - Berger operato con successo a Milano : Lo schiacciatore austriaco della Sir Safety Conad Perugia Alexander Berger è stato operato oggi a Milano per rimuovere una fastidiosa ernia discale. Nei prossimi giorni saranno valutati i tempi di ...

Volley - SuperLega 2018 : le pagelle della terza giornata. Leon fenomeno - Sokolov-Simon coppia d’oro - bordate Boyer : Nel weekend si è disputata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le consuete pagelle per scoprire i migliori giocatori di questo turno. WILFREDO Leon: 9. Questo è il vero fenomeno che tutti si aspettavano, questo è il CR7 della pallavolo, questo è il miglior giocatore del mondo: 26 punti, mirabolante 66% in attacco, 4 aces, protagonista assoluto della vittoria di Perugia contro ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : terza giornata - Perugia batte Trento! Civitanova espugna Verona - ok Modena : Oggi si è completata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Dopo il successo di Latina su Milano nell’anticipo di ieri, domenica spettacolare con tanti scontri diretti che hanno regalato diverse emozioni. Perugia e Civitanova rimangono le uniche squadre a punteggio pieno, tallonate da Modena a una sola lunghezza di distanza mentre è arrivata la prima sconfitta stagionale per ...