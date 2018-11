Volley femminile | Champions League 2018-2019 | sorteggiati i gironi Ottima Novara

Volley : A2 Femminile - Soverato-Mondovì big match del Girone A : ROMA- Senza sosta il campionato di A2 Femminile che, dopo il turno infrasettimanale di giovedì 1 novembre, domenica pomeriggio celebrerà la sua sesta giornata di Regular Season in entrambi i gironi. ...

Su DAZN la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile : La grande pallavolo europea sbarca su DAZN. Per le prossime due stagioni, infatti, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile. A partire da martedì 20 novembre, con la partenza della fase a gironi, gli appassionati di pallavolo potranno quindi seguire il meglio delle due principali competizioni europee per club, tra cui tutti gli incontri ...

Volley femminile - A1 2018-2019. Terza giornata : Conegliano riparte con Monza - a Novara arriva Bergamo : Complice lo stop di Conegliano per il turno di riposo, Novara e Busto Arsizio vogliono continuare a recitare il ruolo di lepri nella Serie A1 di Volley femminile che è già pronta per il terzo turno in una settimana. A Novara va in scena una classica del campionato italiano con l’Igor Gorgonzola, che a Scandicci ha calato l’asso Egonu, che ospita una Zanetti Bergamo ancora ferma al palo e sconfitta in entrambi i derby lombardi fin qui disputati. ...

Volley : A1 Femminile - Trofeo Lazio : vincono Volleyrò - Roma 7 - Virtus Roma e GioVolley Aprilia : Roma - Emozioni a non finire nelle finali della 2a edizione del Trofeo Lazio - Città di Roma , andate in scena giovedì 1 novembre al Pala Fonte di Roma. Ad alzare al cielo l'ambito Trofeo sono state ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Novara demolisce Scandicci - Conegliano riposa - Busto vola : Oggi pomeriggio si è giocata la seconda giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Stellare prova di forza da parte di Novara che surclassa Scandicci con un perentorio 3-0 nel big match tra due pretendenti allo scudetto, le piemontesi trionfano in trasferta non facendo mai arrivare le rivali a quota 20 e lanciando un importante messaggio a Conegliano che oggi ha osservato un turno di riposo. La Igor ha fatto il break subito in ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019. Seconda giornata. Scandicci-Novara : fuori i secondi - Conegliano riposa : Fari puntati su Scandicci dove si affrontano le due formazioni che dovrebbero contendere alla favorita Conegliano (domani a riposo) lo scudetto. Le due sfidanti sono la Savino del Bene e l’Igor Gorgonzola Novara che hanno iniziato bene domenica scorsa la loro avventura in campionato, battendo rispettivamente il Filottrano in trasferta e il Brescia in casa. Novara avrà una Egonu in più nel motore visto che l’attaccante più forte del Mondiale ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019. Seconda giornata. Scandicci-Novara : fuori i secondi : Fari puntati su Scandicci dove si affrontano le due formazioni che dovrebbero contendere alla favorita Conegliano (domani a riposo) lo scudetto. Le due sfidanti sono la Savino del Bene e l’Igor Gorgonzola Novara che hanno iniziato bene domenica scorsa la loro avventura in campionato, battendo rispettivamente il Filottrano in trasferta e il Brescia in casa. Novara avrà una Egonu in più nel motore visto che l’attaccante più forte del Mondiale ...

Samsung Volley Cup – Serie A1 femminile : il Club Italia ospita Filottrano : Serie A1 femminile: il Club Italia ospita Filottrano per il secondo turno stagionale Il Club Itali a Crai torna in campo domani pomeriggio a caccia dei primi punti in questa Samsung Volley Cup. La squadra federale, archiviata la sconfitta per 0-3 subita a Monza con la Saugella Team, farà il suo esordio tra le mura del Pala Pavesi per sfidare nel secondo turno del Campionato di A1 la Lardini Filottrano. Nella prima giornata la formazione ...

Volley : la nazionale femminile ricevuta da Mattarella al Quirinale : Il vostro modo di interpretare lo sport è coesione, fare squadra, sentirsi legati in comune e vorrei aggiungere che ciò che rende il vostro sport popolare e attraente è la correttezza che ...

Volley – L’Italia femminile al Quirinale - l’orgoglio del presidente della FederVolley Cattaneo : “è un giorno speciale” : Il presidente della FederVolley Pietro Bruno Cattaneo orgoglioso della Nazionale italiana femminile per lo splendido argento ai Mondiali 2018 “Questo è un giorno speciale, una occasione straordinaria per tutto il mondo della pallavolo. Il presidente della Repubblica ha aperto le porte del Quirinale a queste ragazze che hanno fatto innamorare un Paese intero. Queste sensazioni rimarranno per sempre impresse nei nostri cuori: ci avete ...

Quirinale - Mattarella riceve ItalVolley femminile : 'Grazie per l'esempio che offrite' : ... avete conquistato tanti concittadini, non è solo questo motivo di orgoglio, avete sospinto molti giovani a impegnarsi nello sport, a praticarlo, li avete spinti col vostro esempio ad impegnarsi". ...

Volley femminile - l’Italia ricevuta da Sergio Mattarella al Quirinale. Il Presidente : “Avete conquistato il Paese” : La Nazionale Italiana di Volley femminile è stata ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Le azzurre, reduci dai Mondiali conclusi con la conquista della medaglia d’argento, sono parse estremamente emozionate per l’incontro istituzionale col Capo di Stato che le ha ringraziate: “Avete conquistato tanti cittadini con la pallavolo. Avete spinto tanti giovani a impegnarsi nello sport, spero che ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : prima giornata. Novara risponde a Conegliano senza Egonu - Scandicci soffre : Oggi si è completata la prima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Novara risponde prontamente a Conegliano che ieri si era imposta nell’anticipo contro Casalmaggiore. Le piemontesi surclassano la neopromossa Brescia risparmiando le titolari Paola Egonu, Cristina Chirichella, Celeste Plak e Michelle Bartsch. A fare la differenza Erblira Bici (16 punti, 3 muri) e Yamila Nizetich (12), bene anche la serba Stefana Veljkovic (8, 2 ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Conegliano riparte alla grande - Casalmaggiore abbattuta : A una settimana dalla Finale dei Mondiali persa dall’Italia contro la Serbia, è ripartita la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. L’anticipo della prima giornata è stato letteralmente dominato da Conegliano che ha surclassato Casalmaggiore con un perentorio 3-0 (25-12; 25-22; 25-14): le Campionesse d’Italia hanno dominato in lungo e in largo, abbattendo la Pomì che invece riparte nel peggior modo possibile in quella che ...