Volley | Champions League Maschile | effettuati a Budapest i sorteggi delle Pool

Volley femminile - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Ottima Novara - Conegliano e Scandicci insieme : A Budapest (Ungheria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le 20 squadre partecipanti alla massima competizione continentale per importanza sono state suddivise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime cinque classificate e le tre migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. Urna abbastanza benevola per le squadre italiane che evitano le corazzate turche e ...

Volley - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Civitanova e Modena nello stesso gruppo - Perugia con Dinamo e Arkas : A Budapest (Ungheria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. Le 20 squadre partecipanti alla massima competizione continentale per importanza sono state suddivise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime cinque classificate e le tre migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. Urna non troppo benevola per le squadre italiane. Civitanova e Modena sono state inserite nello ...

Su DAZN la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile : La grande pallavolo europea sbarca su DAZN. Per le prossime due stagioni, infatti, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile. A partire da martedì 20 novembre, con la partenza della fase a gironi, gli appassionati di pallavolo potranno quindi seguire il meglio delle due principali competizioni europee per club, tra cui tutti gli incontri ...