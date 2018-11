huffingtonpost

: Volano le borse asiatiche su voci di un disgelo commerciale Usa-Cina - HuffPostItalia : Volano le borse asiatiche su voci di un disgelo commerciale Usa-Cina - rep_economia : Commercio, Cina e Usa si riavvicinano: volano le Borse. Spread giù verso 290 punti -

(Di venerdì 2 novembre 2018)ledopo la telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping e le indiscrezioni secondo lo stesso Trump avrebbe chiesto ai suoi funzionari di mettere a punto una bozza di accordoda discutere in occasione del G20 in Argentina. Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,56%, Seul del 3,53% Shanghai del 2,7%, Shenzhen del 3,43% mentre Hong Kong, a scambi ancora in corso, avanza del 3,5%. Per lesi tratta della miglior seduta dall'aprile del 2016.I segnali difanno correre anche i future sulleeuropee, la cui apertura è attesa in deciso rialzo, che quelli su Wall Street. E riportano gli investitori, dopo un mese di ottobre disastroso per lemondiali, ad orientarsi verso asset rischiosi abbandonando 'safe haven' come lo yen, in calo su tutte le principali valute, e i Treasury americani, i cui ...