Vietnam e Olanda in F1 dal 2020. Addio Monza… : Il Vietnam vuole entrare nel calendario della F1 dal 2020. Il People’s Committee della capitale Hanoi ha infatti dato notizia di un evento che si terrà la prossima settimana per lanciare il circuito cittadino e la gara: “La città di Hanoi è riuscita a concludere la collaborazione per ospitare ufficialmente una gara del FIA Formula […] L'articolo Vietnam e Olanda in F1 dal 2020. Addio Monza… sembra essere il primo su ...