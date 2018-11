Viaggio in Alabama tra noccioline in festival e fioriture di cotone

huffingtonpost

: RT @robertalombardi: 4° Giorno negli Usa, finalmente in Alabama>> LEGGI il diario di viaggio: - AntonioGargaro7 : RT @robertalombardi: 4° Giorno negli Usa, finalmente in Alabama>> LEGGI il diario di viaggio: - marino29b : RT @robertalombardi: 4° Giorno negli Usa, finalmente in Alabama>> LEGGI il diario di viaggio: - robertalombardi : 4° Giorno negli Usa, finalmente in Alabama>> LEGGI il diario di viaggio: -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Il mese di novembre in molti luoghi del mondo è considerato un periodo dell'anno di "bassa stagione" dal punto di vista del turismo vacanziero. Nel sud dell', Stati Uniti, invece, è il momento magico, forse migliore dell'anno, per visitarlo: la raccolta dele delle peanuts (le famoseamericane) lungo tutta la costa e nella zona della cittadina di Mobile (poco nota ma bella e accogliente) valgono davvero il. Questa amatissima arachide cresce infatti nei terreni sabbiosi dell'meridionale e, proprio a novembre, alla fine di ogni raccolto a Dothan, "peanuts capitol of the world" (la capitale mondiale delle peanuts), che produce il 50 per cento dell'intero raccolto nazionale, la gente celebra il mese del "peanut's butter lover's" festeggiando questo piccolo-grande frutto della terra che contribuisce all'economia statunitense con oltre 4 ...