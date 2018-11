Via Ramazzini | Garipoli-Rocca FDI | famiglie rom lasciano il centro della Cri

romadailynews

(Di venerdì 2 novembre 2018) All’indomani dello sgombero del Camping River alcunedi nomadi (36 persone totali) furono accolte presso ilCroce Rossa Italiana di Via B.31 e questo fu possibile su richiesta di Roma Capitale in virtù di un protocollo d’intesa tra le due istituzioni. Il 1 agosto 2018 protestammo immediatamente come Fratelli d’Italia poiché la struttura di Via B.31 non poteva nuovamente e non può diventare un campo di transito per la gestione degli sgomberi dei campi nomadi. Ricevemmo rassicurazioni dai responsabiliCroce Rossa che entro il 25 ottobre leavrebbero cessato la loro permanenza nella struttura e così è stato. Abbiamo verificato personalmente, l’area è libera e per il momento rimarrà così, pertanto, continueremo a vigilare affinché la struttura non venga usata nuovamente per tali scopi. Dichiarano in una nota Valerio...