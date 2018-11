Via il blocco alle tasse locali | dal 2019 rischio rincaro per Imu e addizionali Irpef  

Strada dei Parchi chiede al MIT sblocco dei fondi per la messa in sicurezza dei Viadotti : Strada dei Parchi , SdP,, concessionaria di A24 e A25 , attende con ansia i fondi per la messa in sicurezza dei viadotti promessi dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti , MIT ,. Vista l'...

Blocco parziale sulla Ragusa Modica - tra Via Risorgimento e ospedale Arezzo : Continua a rimanere bloccata in modo parziale la strada che unisce Ragusa a Modica, Chiavola: “il Comune chiarisca come intende intervenire”.

Età pensionabile : il blocco agli scatti rinViato al 2021 - l’anno venturo necessari 67 anni : Quando si parla di necessita' di superamento della legge Fornero è perché l’ultima vera riforma previdenziale di cui si ha memoria, quella del governo Monti, ha pesantemente inasprito i requisiti per andare in pensione. Il sistema è diventato rigido dal punto di vista dei requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali e privo di flessibilita'. Ecco perché l’esecutivo giallo-verde, l’attuale governo Conte sta cercando di provvedere ad una ...

Piano anti-smog - da oggi al Nord Via al blocco dei diesel più inquinanti : La Pianura Padana inaugura le norme antismog, ma in Piemonte i divieti slittano di una settimana. Stop alla circolazione degli Euro 3. In Emilia-Romagna fermi anche gli Euro 4

La nuova Via dei migranti per aggirare il blocco ai confini : "Dopo mesi di cammino sono arrivato alla fine del bosco. Lì c'era un piccolo centro abitato così ho chiesto: 'In che Paese siamo?' e mi hanno risposto: 'In Italia'. Ero davvero felice, avevo raggiunto la mia destinazione". Hamed ha 29 anni e viene dal Pakistan. Dopo aver percorso la rotta balcanica, è entrato in Italia imboccando uno dei sentieri carsici che partono dalla Slovenia e finiscono nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia."Ho impiegato ...

Migranti : Tunisi frena su rimpatri in blocco. Domani Via i primi 40 : L'italia potrà rimandare nel loro paese i 184 Tunisini sbarcati recentemenete a Lampedusa, ma solo nel quadro dell'accordo in vigore con la Tunisia, che prevede non più di 80 rimpatri a settimana. ...

Blocco di cemento cade su auto - dal Viadotto dell'asse attrezzato - paura per l'uomo alla guida : Pescara - Un masso di cemento è caduto sul parabrezza di un furgone Fiat Fiorino, intorno alle 10, lungo il tratto dell'asse attrezzato che collega Chieti a Pescara, nel viadotto che immette sulla circonvallazione in direzione Montesilvano (Pescara). A renderlo noto, con un post su Fb, è stato l'uomo che si trovava alla guida del mezzo. "C'era molta fila, dovuta ai lavori in corso in quel punto - ha riferito ...