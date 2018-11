formiche

: RT @notiveri: Vi spiego la portata della sentenza di assoluzione di Asia Bibi. Parla Branca: In un Paese come il Pakistan, tormentato da co… - Niente_GF : RT @notiveri: Vi spiego la portata della sentenza di assoluzione di Asia Bibi. Parla Branca: In un Paese come il Pakistan, tormentato da co… - notiveri : Vi spiego la portata della sentenza di assoluzione di Asia Bibi. Parla Branca: In un Paese come il Pakistan, tormen… - Politica111 : Vi spiego la portata della sentenza di assoluzione di Asia Bibi. Parla Branca -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Tutto il mondo hatodidi, accusata di blasfemia con il rischio di una condanna a morte in Pakistan, , in foto la figlia in Italia nel 2015, . Un enorme sollievo per ...