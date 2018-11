Vespa elettrica | aspetto di guidarla ma intanto un paio di appunti sul lancio

Al via la vendita di Vespa Elettrica : La mobilità in generale, e in particolare quella Elettrica, non sarà più la stessa: è infatti partita la campagna di booking online di Vespa Elettrica. Dal sito www.Vespa.com o da quello dedicato Elettrica.Vespa.com/ è possibile assicurarsi il privilegio di essere uno dei primissimi possessori della versione green dell’iconico scooter del Gruppo Piaggio. La commercializzazione su […] L'articolo Al via la vendita di Vespa Elettrica sembra ...

Vespa elettrica - scatta la campagna vendite. I primi scooter da novembre : Vespa elettrica. CC: screenshot L’era della Vespa elettrica è iniziata. Da ieri lo storico scooter in versione elettrificata si può prenotare online. La consegna dei primi modelli è prevista per novembre, in coincidenza con il salone del motociclo di Milano, Eicma. Il prezzo per il potenziale acquirente è di 6.390 euro. La Vespa elettrica è l’espressione concreta della transizione di Piaggio verso una mobilità innovativa e digitale. La ...

Vespa elettrica - l’icona a batteria è in vendita a 6.390 euro – FOTO : Alla Piaggio sono stati di parola, dunque la commercializzazione della nuova Vespa a elettroni comincia proprio in questi giorni, seppur il lancio vero e proprio è previsto per il mese di novembre. Già da subito, tuttavia, è possibile prenotarla online sui siti elettrica.Vespa.com o www.Vespa.com. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, va detto che la nuova nata è paragonabile ad uno scooter 50cc., dal momento che il motore ...

Ecco la Vespa elettrica - anche le icone sono al passo con i tempi : Sicuramente il mondo della mobilità ha bisogno di una scossa, i carburanti fossili non possono più essere una priorità e bisogna guardare verso altri orizzonti, passando all’ibrido o all’elettrico. anche la iconica Vespa si allinea leggi di più...

Rivoluzione Piaggio - al via la vendita di Vespa Elettrica : Possibili le prenotazioni on line, lo scooter made in Pontedera è disponibile al prezzo di 6.390 euro

Piaggio : in vendita la Vespa elettrica - già prenotabile on-line : Roma, 8 ott., askanews, - La mobilità in generale, ed in particolare quella elettrica, da oggi non sarà più la stessa: è infatti partita la campagna di booking on-line di Vespa elettrica. Dal sito www.

Piaggio : in vendita la Vespa elettrica - già prenotabile on-line : Roma, 8 ott. , askanews, - La mobilità in generale, ed in particolare quella elettrica, da oggi non sarà più la stessa: è infatti partita la campagna di booking on-line di Vespa elettrica. Dal sito ...

Piaggio lancia la prima Vespa elettrica per un futuro sempre più sostenibile [FOTO] : 1/8 ...

Piaggio : al via la vendita di Vespa elettrica : Vespa elettrica nasce come icona contemporanea della tecnologia italiana nel mondo: è sinonimo di connettività avanzata e silenziosità, personalizzazione e accessibilità, rispetto dell'ambiente e ...

Piaggio : al via la vendita di Vespa elettrica : Vespa elettrica nasce come icona contemporanea della tecnologia italiana nel mondo: è sinonimo di connettività avanzata e silenziosità, personalizzazione e accessibilità, rispetto dell'ambiente e ...

Vespa elettrica - da novembre il futuro è a emissioni zero : Due tempi, quattro tempi e infine elettrico. Ecco, in estrema sintesi, il percorso tecnico della Vespa che dal lontano 1946 in cui è nata si è aggiornata pur rimanendo uguale a sé stessa. Il motore originale ha lasciato spazio al più ecologico quattro tempi che ora si trova sorpassato da una soluzione ad emissioni zero che però ovviamente non lo sostituirà, almeno per ora. La Vespa Elettrica è arrivata e tra poche settimane si potrà prenotare ...

Vespa elettrica - Piaggio inizia la produzione : La tanto attesa declinazione elettrica dello scooter più famoso e amato al mondo nascerà nello stabilimento di Pontedera, in provincia di Pisa. Lo stesso dove Vespa nacque nella primavera del 1946 e ...

Una scossa a due ruote : La Vespa è elettrica : La Vespa elettrica, presentata lo scorso anno all'Eicma di Milano dal presidente di Piaggio, Roberto Colaninno, si fa. I primi esemplari saranno pronti in ottobre e ordinabili solo online con formule ...

Vespa elettrica - il futuro secondo Piaggio - : ... icona ed evoluzione Vespa Elettrica non è solo un nuovo scooter elettrico, ma un'opera d'arte del nostro tempo, con un cuore tecnologico, che nasce portando con sé tutti i valori del mondo di Vespa, ...