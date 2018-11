Verso il Midterm | Christine Hallquist la trans che sfida Trump

vanityfair

: RT @Avvenire_Nei: #Trump continua a terrorizzare: «Le donne non vogliono i migranti» - resistenzaML : RT @Avvenire_Nei: #Trump continua a terrorizzare: «Le donne non vogliono i migranti» - Internazional_I : VERSO MIDTERM: GLORIA E MISERIE DEL GOP – di Ugo Tramballi - bocchescucite : New post: 2 novembre 2018 VERSO MIDTERM: GLORIA E MISERIE DEL GOP – di Ugo Tramballi #Il_Sole_24_Ore -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Dopo l’intervista ad Alessandra Biaggi , e il ritratto di Alexandria Ocasio-Cortez, continua lo speciale di Vanity Fair.it dedicato alle protagoniste delledel prossimo 6 novembre, le elezioni di metà mandato che si tengono ogni quattro anni negli Stati Uniti per rinnovare il Congresso. Tornata particolare, questa del 2018, in cui a candidarsi saranno ben 235 donne. Tra loro, ci saranno Ayanna Pressley, che potrebbe diventare la prima afroamericana eletta in Massachusetts; la musulmana Rashida Tlaib; la nativa Deb Haaland. E poi ci sono le tre promesse dei democratici: la portoricana Alexandria Ocasio-Cortez; la 27enne Julia Salazar e l’italoamericana Biaggi. Le loro storie e loro sfide raccontate nel nostro speciale.ha 62 anni e alle elezioni di Medio Termine del prossimo 6 novembre potrebbe diventare la prima governatricegender della storia ...