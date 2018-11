Verratti arrestato | il comunicato del Psg | ecco il provvedimento

Verratti arrestato per guida in stato di ebrezza - il PSG prende provvedimenti : entra in gioco il ‘codice comportamentale’ : Il PSG ha deciso di multare Marco Verratti dopo che il giocatore è stato fermato dalla polizia ad un controllo di routine: il centrocampista è stato trovato alla guida in stato di ebrezza Nella notte fra il 30 e il 31 ottobre, Marco Verratti è stato fermato dalla polizia mentre era alla guida della sua auto. Il centrocampista italiano, durante il controllo di routine, è stato ritrovato con un tasso di alcol superiore a quello consentito ...

