Verissimo | Silvia Toffanin salva | la puntata di sabato 3 novembre andrà in onda ma senza

Silvia Toffanin - a rischio a la sua presenza nella prossima puntata di Verissimo? : Silvia Toffanin potrebbe non essere al suo posto nella prossima puntata di Verissimo. A sollevare l’ipotesi sono stati i fan. Il motivo? Il maltempo che sta falcidiando l’Italia e che nei giorni scorsi aveva isolato Silvia Toffanin, il marito Pier Silvio Berlusconi e tutta la sua famiglia a Portofino. Il forte vento e la pioggia scrosciante avevano provocato danni ingenti a Rapallo. Tante imbarcazioni attraccate nel porto erano infatti state ...

Silvia Toffanin bloccata dal maltempo - fan preoccupati per Verissimo : cosa sta succedendo : Silvia Toffanin resta bloccata in Liguria per il maltempo : la prossima puntata di Verissimo , prevista per sabato 3 novembre 2018 , a rischio? In un primo momento, infatti, si era parlato della ...

Christian Vieri - gaffe con Silvia Toffanin a Verissimo : «Assisterò al parto di Costanza. Il matrimonio? Ma tu invece...» : Christian Vieri quasi papà. Il Bobo nazionale si è raccontato a Verissimo a un mese dalla nascita della sua prima figlia. Tra 30-35 giorni, Costanza Caracciolo lo renderà padre e...

Verissimo - Wanda Nara a Silvia Toffanin : la confessione privatissima su Maxi Lopez e Mauro Icardi : Wanda Nara , ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , ha confessato che Mauro Icardi 'sta bene, è felice, è diventato il capitano dell'Inter e per almeno altri tre anni rimarrà nerazzurro'. Per quanto ...

Verissimo - Alessandra Amoroso a Silvia Toffanin : la confessione privata sul suo fidanzato e sul matrimonio : Alessandra Amoroso , ospite di Silvia Toffanin a Verissimo . ha parlato dei suoi primi dieci anni di carriera e della sua vita privata. Non è incinta, ha chiarito subito, mettendo così a tacere gli ...

Nina Moric a Verissimo : “Fabrizio Corona resta il mio grande amore. A Silvia Provvedi non perdonerò quello che disse contro di me” : “Sono stati anni difficili, ma non volevo fare il teatrino raccontando di quanto siamo tornati ad essere una famiglia felice”. Nina Moric è tornata in tv e, ospite di Verissimo, racconta all’amica Silvia Toffanin gli ultimi anni della sua vita, segnati dalla riconciliazione con l’ex marito Fabrizio Corona. Ma, dice lei, dimenticare gli attriti e i veleni del passato è impossibile: “Ho sofferto un dolore che non ...

