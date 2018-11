Venaria | il sindaco grillino butta i fiori dei caduti della Repubblica Sociale

ilgiornale

(Di venerdì 2 novembre 2018) Per i fascisti non non c"è spazio neppure al camposanto. Questo, in estrema sintesi, è il ragionamento che ha spinto Roberto Falcone,diReale, in provincia di Torino, a mandare al macero decine di mazzi di. Mercoledì scorso si è presentato nel cimitero monumentalecittà con un drappello di vigili urbani ed ha mondato la lapide monumentale deidagli omaggi floreali lasciati, in occasione dell"anniversariomarcia su Roma, dagli attivisti di CasaPound Italia.A raccontare l"accaduto sulla sua pagina Facebook è stato proprio il primo cittadino, chiarendo che "anon accettiamo azioni in ricordo di eventi riconducibili al periodo più buio e nefastonostra nazione". Per questo "stamattina sono andato di persona a rimuovere ideposti da Casapound in ricordo del 28 ottobre 1922". Perché, si legge ...