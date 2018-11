Usa | ha un grave incidente nel deserto dell’Arizona | 53enne trovata viva dopo 6 giorni

Domenica Live - la Marchesa silura la D'Urso : cosa non si è visto in onda - l'accUsa grave : Nella puntata di ieri, Domenica 28 ottobre, di Domenica Live si è parlato ancora una volta del titolo nobiliare della Marchesa D'Aragona . Essendo stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, ...

Lecce - accoltella in strada la sua compagna accUsandola di avere un amante : grave 28enne : I carabinieri hanno arrestato l'operaio 41enne, la coppia aveva un figlio di 10 anni. L'uomo ha accusato la donna di avere un'altra relazione e poi l'ha colpita all'addome

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià accUsata di bullismo da Greta Tedeschi : Giulia Cavaglia' di Uomini e Donne [VIDEO] è finita in questi ultimi giorni al centro di aspre e durissime polemiche sia nel salotto tv di Maria De Filippi sia sul web in quanto è stata accusata dai due tronisti, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, di non essere stata totalmente limpida specialmente su quanto detto sulla sua vita privata. In molti sui social parlano di un nuovo e presunto caso Sara Affi Fella 2. Ma chi è veramente Giulia ...

SiracUsa - bimba di un anno ingerisce hashish lasciato in casa dai genitori : grave all'ospedale : Una bimba di un anno di Siracusa ha ingerito una piccola quantità di hashish ed è stata ricoverata al Policlinico di Messina. In questo momento è in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.

L'Allieva 2 in Tv dal 25 ottobre e on demand su RaiPlay : Alice è confUsa : L'Allieva 2 torna in Tv su Rai 1 giovedì 25 ottobre. Alice Alessandra Mastronardi e Claudio Lino Guanciale sono pronti a nuovi intrecci amorosi e intricati casi da risolvere. La prima puntata riprende dal punto in cui la Allevi si trovava tra due fuochi: il fidanzato storico Arthur le aveva confessato il suo amore, nonostante fosse venuto a conoscenza del tradimento con Claudio che, dal canto suo, aveva preferito farsi da parte. L'amore però ha ...

Vasco Rossi - il figlio Davide va a processo : la grave accUsa : Guai per Davide Rossi, figlio di Vasco. Il giovane, recentemente visto a Temptation Island Vip 2018, negli ultimi tempi è finito spesso al centro delle cronache. Qualche settimana fa, in occasione di una lunga intervista concessa all’agenzia AdnKronos, si è detto felice: “È un periodo della mia vita in cui mi sento pieno d’amore, non è stato facile ma ho trovato il coraggio, qualcuno che ha creduto in me e spero che il mio ...

L'Eredità - grave accUsa a Flavio Insinna : 'Ha fatto davvero la domanda sull'Iceberg?'. Sospetto malizioso : Una pioggia di critiche per Flavio Insinna e gli autori dell' Eredità . I telespettatori che si danno appuntamento su Twitter per commentare in diretta il quiz di Raiuno non sono notoriamente teneri ...

UK : abUsata e costretta a guardare film pornografici dal papà - il racconto di Amanda : Amanda Hollis, adesso mamma di 3 figli, da bambina è stata costretta a subire violenze ed abusi sessuali da parte del padre, il quale la costringeva a vedere film pornografici all'interno della propria abitazione sita in Manchester. A distanza di anni, dopo essere riuscita a superare parte dello choc subito da quando aveva 4 anni, la donna ha deciso di raccontare quei momenti alla stampa [VIDEO]. Dopo anni il racconto di Amanda Nel dettaglio, ...

Allarme virus misterioso che paralizza i bambini : già cinque casi rilevati negli Usa : Una malattia rara [VIDEO]che presenta i sintomi riconducibili alla poliomelite, una problematica acuta, virale, altamente contagiosa che si diffonde da individuo a individuo, sta colpendo diversi bambini provocando loro la paralisi degli arti. Fino a questo momento si sono registrati gia' cinque casi nel giro di pochissimi giorni e le vittime sono tutte di eta' inferiore ai sei anni. L'allerta sul virus è scattata e adesso i medici stanno ...

Trame - Il Segreto : Consuelo in fin di vita a caUsa di Prudencio - Fè si risveglia dal coma : Nuovo spazio dedicato alle avvincenti vicende de Il Segreto in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a meta' novembre, svelano che il generale Perez De Ayala minaccera' Irene Campuzano e fara' rinchiudere Alfonso ed Emilia in carcere. Consuelo, nel frattempo, verra' avvelenata, mentre Fè riaprira' gli occhi dopo aver rischiato di perdere la vita. Il Segreto, anticipazioni: Consuelo sta male Il generale Perez De ...

Catania - a 23 anni ha un raro tumore : 'L'unica speranza è negli Usa' - parte raccolta fondi : Una situazione assolutamente non semplice da gestire è quella che stanno vivendo i familiari di Luca Cardillo, un ragazzo di appena ventitré anni di Giarre, piccolo comune in provincia di Catania, che ha scoperto nel 2016 di avere un raro tumore [VIDEO] alle ossa dell'arto inferiore destro che gli ha compromesso praticamente la sua intera esistenza e per il quale rischia di morire. Nonostante la battaglia che perdura oramai da due anni, ...

Google chiuderà Google+ entro il 2019 a caUsa di un grave problema di sicurezza : In pericolo i dati di quasi mezzo milione di utenti di Google+ a causa di un bug, con Google che ha deciso di non dire nulla per evitare problemi in stile Facebook. L'articolo Google chiuderà Google+ entro il 2019 a causa di un grave problema di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

'Tupac annulla concerto italiano a caUsa di Salvini' - è una bufala ma in tanti ci credono : Nel pomeriggio di ieri la nota pagina facebook 'Adotta anche tu un alfabeta funzionale', ta sulla piattaforma di Mark Zuckerberg da oltre 290.000 followers, ha diffuso un articolo che sta facendo molto discutere. Nel pezzo viene descritto il processo di diffusione di una classica bufala [VIDEO], nello specifico si fa riferimento ad una fake news relativa ad un presunto concerto italiano di Tupac – rapper scomparso 22 anni fa, simbolo della ...

Pokemon Rosso e Blu hanno rischiato di non uscire a caUsa di un grave imprevisto : Pokemon è attualmente il più grande franchise mediatico del mondo, nonché una delle più grandi saghe videoludiche , se la gioca con Super Mario, che ha anche un vantaggio di 15 anni, . Ebbene, in occasione di un'intervista con Polygon, riporta Gamingbolt , ...