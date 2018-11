Usa | deficit commerciale sale a 54 | 02 miliardi di dollari

Giorgetti : 'Spread rischio per le banche. Deficit al 2 - 4%? Si può non Usarlo tutto' : A mio giudizio il ministro dell'Economia deve avere anche la possibilità di calibrare i flussi di uscita e, come ha detto il ministro Savona, fare il punto trimestralmente o anche in tempi più ...

Con Trump il deficit Usa è aumentato del 17% in un anno : Le entrate fiscali con il taglio delle tasse alle aziende sono diminuite di un terzo mentre è aumentata la spesa pubblica. Pesano gli interessi sul debito...

Usa - deficit di bilancio a 779 miliardi - il più alto dal 2012 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Feltri accUsa ancora i 5 Stelle : “Hanno deficit di intelligenza” e distrugge il Reddito di Cittadinanza : Feltri accusa i grillini di avere un deficit di intelligenza ma non risparmia neanche Matteo Salvini Risulta dalle statistiche ufficiali che in Italia coloro che lavorano in nero sono 3 milioni e 700 mila, una cifra enorme. Ebbene tutti questi signori, figurando disoccupati, avranno presto diritto a riscuotere il Reddito di Cittadinanza, che ammonta a 780 euro. Ora, se moltiplichiamo la somma per il numero di quelli che sgobbano sottobanco si ...

Usa - si riduce il deficit delle partite correnti nel 2° trimestre : Teleborsa, - In calo il deficit delle partite correnti americano nel 2° trimestre del 2018. Il disavanzo si porta a 101,5 miliardi di dollari, in discesa dai 121,7 miliardi rivisti del 1° trimestre ...