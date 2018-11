USA | crescita solida continua Inflazione vicina a target FED

USA - produttività e costo lavoro in crescita nel 3° trimestre : In crescita la produttività del lavoro americano. La produttività del settore non agricolo in USA ha segnato un aumento del 2,2% nel 3° trimestre . Il dato centra le attese degli analisti. Nel ...

La crescita USA ha un problema : il commercio estero : Ad esempio, "quando l'economia va bene, i produttori hanno bisogno di più beni intermedi e l'import è per lo più costituito da beni intermedi . La tempo stesso le famiglie consumano di più e una ...

Fed : crescita USA avanti - ma incertezza commerciale pesa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidenti negli USA - In crescita negli stati dove la marijuana è legalizzata : D'altra parte negli stati Uniti è in atto una battaglia politica tra chi vorrebbe estendere la legalizzazione e quanti invece vorrebbere mantenere lo status quo. 'Sappiamo che molti stati stanno ...

USA - scorte di magazzino in crescita ad agosto : Aumentano ancora le scorte di magazzino delle imprese , ma a un passo più lento rispetto al mese precedente. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, gli stoccaggi sono saliti dello 0,...

USA - modesta la crescita delle vendite al dettaglio : In leggero aumento le vendite al dettaglio degli Stati Uniti. Nel mese di settembre si è registrato un incremento mensile dello 0,1% a 509 miliardi di dollari , variazione percentuale identica a ...

USA - fermo l'export a settembre. Import in crescita : Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi Import hanno registrato una variazione positiva dello 0,5% dopo il -0,4% rivisto di agosto, -0,6% la prima lettura,. Il dato ...

USA - crescita inattesa richieste sussidio alla disoccupazione : In moderato aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 6 ottobre. I "claims" sono saliti di 7.000 unità a 214.000 dalle 207.000 unità della settimana precedente. ...

NORDHAUS E ROMER HANNO VINTO IL PREMIO NOBEL ECONOMIA 2018/ Clima e crescita : paga ‘l’ottimismo’ made in USA : William NORDHAUS e Paul ROMER HANNO VINTO il PREMIO NOBEL per l'ECONOMIA 2018: gli studi per la crescita economica con i cambiamenti Climatici e ambientali(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Zona Euro : crescita economica rallenta a caUSA del manifatturiero : Dalla lettura dell'Indice IHS Markit PMI® della Produzione Composita nell'EuroZona finale di settembre, l'economia dell'EuroZona ha segnato la più lenta espansione in quattro mesi. Con 54,1, l'indice ...

USA : Powell difende politica rialzi Fed - crescita forte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

USA - lieve crescita per le spese costruzioni ad agosto : Crescono le spese per le costruzioni in USA nel mese di agosto. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, sale a 1.318,5 miliardi di dollari con una variazione positiva dello 0,1% ...

Economia USA verso la crescita : la Fed alza i tassi : "I nuovi rialzi" precisa la Fed "saranno in linea con una sostenuta espansione dell'Economia", e precisa che la Fed si accerterà che l'Economia stia crescendo come da previsioni, prima di procedere ...

Dazi USA-Cina - 4 motivi per cui non minacciano la crescita globale - per ora - : Gli effetti della guerra commerciale fra Cina e Usa potrebbero essere più tiepidi del previsto. Almeno per ora, ed escludendo la degenerazione multilaterale dello scontro che si sta consumando sull'...