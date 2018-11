Uomini e Donne | Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini oggi

Uomini e Donne - spunta la foto hot : la corteggiatrice è senza mutande : A Uomini e Donne la situazione della corteggiatrice Giulia Cavaglia sta appassionando tutti gli spettatori. La giovane è arrivata nello studio di Maria De Filippi e ha subito creato scompiglio tra i tronisti Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Dopo aver mentito ai due ragazzi sulla sua fine della sua passata storia, si aggiunge ora un nuovo dettaglio che andrebbe ad avvalorare la tesi del suo ex fidanzato. La ragazza era stata accusata proprio ...

Uomini e donne - Pierpaolo Pretelli da Temptation Island Vip a corteggiatore : Uomini e donne è ormai l’ufficio di collocamento dei tentatori di Temptation Island. Dal docu-reality infatti il dating show di Maria De Filippi attinge a piene mani per trovare nuovi tronisti (Teresa Langella prima, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli poi) e corteggiatori (Andrea Dal Corso). L’ultima new entry è Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia e, appunto, tentatore a Temptation Island Vip, e ora pretendente della ...

Uomini e Donne : Lo Scandalo dei Tronisti Vip! : Come mai la redazione di Uomini e Donne ha scelto come Tronisti Ivan Gonzales ed Andrea Cerioli dopo gli ultimi scandali emersi? E perchè a loro sarà riservato un trattamento da vip? La verità! Da poche ore si sono appena concluse le anticipazioni Uomini e Donne Classico ed abbiamo appreso che i nuovi Tronisti saranno Ivan Gonzalez ed Andrea Cerioli. Dunque tutti si chiedono: ma come cinque Tronisti in studio? No, perchè la redazione ha pensato ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Tina e Gemma vengono (quasi) alle mani! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 31 ottobre 2018: un bicchiere d’acqua rovesciato addosso! Scontri tra Gemma e Tina ed Armando e Sossio! Anticipazioni Uomini e Donne: Armando e Sossio sul punto di prendersi a botte per Ursula! Furibonda litigata tra Gemma e Tina! Maria e Gianni sono costretti a dividerle! Luisa rovescia un bicchiere d’acqua addosso a Sebastiano! Dame e cavalieri ritornano in studio per una nuova ...

Uomini e Donne - anticipazioni : il passato hot di Giulia Cavaglia. Maria De Filippi censura la foto incriminata : Non è semplice la situazione negli studi di Uomini e Donne per Giulia Cavaglia . Dopo aver mentito ai due tronisti sulla sua fine della sua passata storia, si aggiunge ora un nuovo dettaglio che ...

I casting di Uomini e Donne a Bari! : Vuoi partecipare ai casting di Uomini e Donne? L’8 novembre si terranno i casting del Trono Over al “Palace Hotel Bari” in Via Francesco Lombardi 13 – 70122 Bari (BA), dalle 09.00 alle 17.30. Prima di presentarti ai casting è obbligatorio iscriversi al form che trovi cliccando qui. Ricorda di portare con te un documento di identità. Ti ricordiamo che l’accesso ai casting è riservato solo ai maggiorenni e che ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia parla di Oscar Branzani ma per lui i conti non tornano : è scontro! : Vi ricordate di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini? La coppia è nata 'sotto il tetto di Maria' nella primavera del 2016. Da allora i due non sono mai più tornati nello studio di Uomini e Donne per raccontare l'andamento della loro storia.Ricordiamo peraltro che Oscar ed Eleonora sono state fra le coppie più seguite degli ultimi anni di Uomini e Donne ma ultimamente una nota stonata ha fatto riemergere un dettaglio di non poco conto: i ...

Uomini E Donne. Botta e risposta tra Oscar Branzani e Raffaella Mennoia : ecco perchè la coppia non è più venuta in studio : Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono una delle coppie più amate e longeve nate all’interno degli studi di Uomini e Donne. Approdati nel dating show di Canale 5 quasi per gioco non si aspettavano... L'articolo Uomini E Donne. Botta e risposta tra Oscar Branzani e Raffaella Mennoia: ecco perchè la coppia non è più venuta in studio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - per i fan non ci sono dubbi : “Tra Ida e Riccardo è finita”. Ecco perché : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ancora loro. Non si parlava della coppia nata al trono over di Uomini e Donne da un po’. Da quando, dopo infiniti alti e bassi e l’ultima, pesantissima, litigata, la ex dama e l’ex cavaliere avevano fatto pace e deciso di rifiutare l’offerta di Maria De Filippi di restare nel programma. Avevano deciso di riprovarci e sembravano entrambi convintissimi. Dopo l’ennesima tempesta, l’ultima intervista rilasciata da ...

Uomini e donne - Mara Fasone affrontata a muso duro da Giovanni Cuocci : 'Devi avere le p***' : L'addio di Mara Fasone a Uomini e donne rimane un giallo, visto che la tronista se n'è andata senza dare spiegazioni nemmeno ai suoi corteggiatori. Tra questi il più deluso è Giovanni Cuocci , che ha ...

Uomini e Donne - anticipazioni : MARIA DE FILIPPI “rimprovera” LORENZO RICCARDI : Martedì 30 ottobre 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti LORENZO RICCARDI e Luigi Mastroianni. Scopriamo insieme quali sono le ultime novità che hanno coinvolto i due ragazzi. LORENZO è uscito in esterna con Giulia Cavaglià e la new entry Claudia. L’ex corteggiatore di Sara Affi Fella ha inoltre passato del tempo con un’altra ragazza, indecisa sul fatto di corteggiarlo o meno ...

Uomini e donne - anticipazioni Trono Over : Gemma risente Rocco ma esce con Paolo : Nel giorno in cui Uomini e donne va in vacanza [VIDEO]in occasione della festivita' di Ognissanti, i telespettatori possono comunque soddisfare la loro curiosita' grazie alle anticipazioni del Trono Over relative alla registrazione del 31 ottobre. Dame e cavalieri, infatti, sono tornati in studio e non sono mancate le sorprese, soprattutto per quanto riguarda Gemma Galgani, oltre a nuove discussioni tra i vari protagonisti. Ad essere ...