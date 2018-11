Un ponte minato Politica in ferie | ma continuano ad aprirsi crepe nella maggioranza M5s

huffingtonpost

(Di venerdì 2 novembre 2018) Non sono dichiarazioni dell'ultima ora, ma sono lo stesso esplosive. "Il reddito di cittadinanza ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso". Le parole di Giancarlo Giorgetti contenute nel consueto libro annuale di Bruno Vespa e sapientemente diffuse come anticipazioni hanno irritato non poco Luigi Di Maio.Il vicepremier si è rapidamente confrontato con i suoi e ha deciso subito di gettare acqua su un incendio che rischiava di divampare, organizzando in fretta e furia una diretta su Facebook. "Dopo la legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di cittadinanza e riforma della Fornero – tranquillizza i suoi elettori - Lo faremo con un decreto, non un ddl perché ci vorrebbe troppo e c'è ...