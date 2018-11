Un consiglio non richiesto all' Europa

Grande Fratello Vip - Ela Weber contro Francesco Monte. Il consiglio a Giulia Salemi : 'Non ti sottomettere...' : La lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte è sempre all'ordine del giorno nella casa del Grande Fratello Vip . Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 novembre, i due si sono ritrovati a discutere in ...

Polemiche a Gallipoli - la maggioranza non si presenta in consiglio : Minerva è in campagna elettorale : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Sentenza del consiglio di Stato : "Non si boccia in prima media" : Secondo i giudici, il profitto di uno studente deve essere valutato prendendo in considerazione un periodo di tempo più...

Scuola - il consiglio di Stato : 'Non si può bocciare in prima media' : Il periodo è quello più delicato nella vita di un bambino-ragazzo: si cambia ciclo di studi, si cambia Scuola, compagni, insegnanti, materie e regole. Anche per questo il Consiglio di Stato ha ha ...

Scuola - il consiglio di Stato : «Non si può bocciare in prima media» : Il periodo è quello più delicato nella vita di un bambino-ragazzo: si cambia ciclo di studi, si cambia Scuola, compagni, insegnanti, materie e regole. Anche per questo il Consiglio di...

La manovra non si cambia : il consiglio dei ministri conferma il deficit al 2 - 4 per cento - già martedì la risposta della Commissione : Se sul condono si è consumata la prima guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sulla manovra economica il governo non ha da discutere. Anche dopo la lettera europea di richiesta di chiarimenti - si apprende da fonti di governo - l'esecutivo Conte conferma quel 2,4 per di deficit sul pil che ha fatto sobbalzare tutta l'Europa. Ne hanno parlato oggi nel consiglio dei ministri convocato dal presidente del consiglio per dirimere la lite ...

Ok del consiglio dei Ministri al dl Fisco. No a scudo penale e a cause di non punibilità : Accordo raggiunto sul decreto fisco tra M5S e Lega. Lo dichiarano in conferenza stampa, dopo tre ore di riunione in Cdm, il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. L'intesa prevede lo stralcio del cosiddetto "scudo penale" e della questione dei capitali e beni all'estero."Abbiamo approvato il decreto fiscale nella sua stesura definitiva, raggiungendo un pieno accordo" esordisce Conte, che poi entra nei ...

Salvini ha spiegato perché non aveva tempo per il consiglio dei ministri : Dopo un pomeriggio in cui il governo giallo-verde sembrava precipitare a velocità incontrollabile verso una crisi senza ritorno, è stato Matteo Salvini ad aprire il paracadute e garantire all'esecutivo un atterraggio morbido. Non ci sarà alcuna crisi, ha detto in una intervista al Messaggero, per poi ribadire a La Stampa che il governo durerà fino al 2023. "Non posso passare il tempo nei consigli dei ...

Conte convoca il consiglio dei ministri. La Lega : «Senza Salvini non ci andiamo». Lui : «Se serve ci sarò» : Conte: «Sabato mattina ci sarà un Consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura» del decreto fiscale e «avremo quindi la possibilità di confermare» il testo o «nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto». Salvini: «Ho altri impegni». Fonti della Lega: «Nessuno di noi in Cdm se non ci sarà Salvini». Poi il leader leghista ha precisato: «Se serve, ci sarò»...

Conte convoca il consiglio dei ministri. La Lega : «Senza Salvini non ci andiamo» : Conte: «Sabato mattina ci sarà un Consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura» del decreto fiscale e «avremo quindi la possibilità di confermare» il testo o «nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto». Salvini: «Ho altri impegni». Fonti della Lega: «Nessuno di noi in Cdm se non ci sarà Salvini»...

Condono - Salvini scarica Di Maio : 'Non partecipo a nessun consiglio dei ministri' : Si tratta di accuse pesanti nei confronti della Lega a cui ha risposto questa mattina il vice ministro all'Economia Massimo Garavaglia affermando: 'Decreto manipolato? Lo conoscevano tutti'. Lo ...

Condono - Salvini : il testo non cambia. Domani nessun consiglio dei ministri : «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato scritto nel testo, con l'accordo di tutti, lo abbiamo firmato tutti. Ognuno si prenda le sue...

Condono - Salvini : «Testo non cambia Domani nessun consiglio ministri» : ... ha detto la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, interpellata alla Camera. Insomma, nella maggioranza gialloverde c'è tensione. 'Controllerò il testo articolo per articolo', ha assicurato il ...

Condono - Salvini : il testo non cambia. Domani nessun consiglio dei ministri : «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato scritto nel testo, con l'accordo di tutti, lo abbiamo firmato tutti. Ognuno si prenda le sue...