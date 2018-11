calcioweb.eu

: #Udinese, la società friulana blinda uno dei suoi gioielli - CalcioWeb : #Udinese, la società friulana blinda uno dei suoi gioielli - UNotizieCalcio : Udinese, rinnovo fino al 2023 per De Paul: “Voglio ripagare la fiducia della società” - Ultime Notizie Calcio -… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Calcio: Udinese, De Paul rinnova fino al 2023 'Sento la fiducia di allenatore, soci… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) L’si tiene stretta Rodrigo De Paul, autentico mattatore della stagione dei bianconeri fatta di luci e ombre. Laha annunciato che il prolungamento di contratto fino al 2023 del numero 10 argentino, che in bianconero ha totalizzato 85 presenze e 13 gol. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, launo deiCalcioWeb.