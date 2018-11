Udinese | De Paul blindato | rinnovo fino al 2023 per l' argentino

Udinese - blinda De Paul : rinnovo fino al 2023 per l'argentino : Avanti insieme. Rodrigo De Paul, il talento argentino che ha già segnato cinque gol in questo campionato e che è stato appena convocato per la seconda volta con la Nazionale argentina, e l'Udinese ...

Udinese - ufficiale il rinnovo di De Paul fino al 2023 : prolungano anche Lasagna - Samir e Stryger Larsen” : Pioggia di rinnovi in casa Udinese, il club bianconero ha ufficializzato i prolungamenti di De Paul, Lasagna, Samir e Stryger Larsen Il Direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino e il Responsabile dell’Area Tecnica Daniele Pradè hanno annunciato il prolungamento di contratto del numero 10 bianconero Rodrigo De Paul fino al 2023. Miguel MEDINA / AFP A margine della conferenza Pradè ha anche svelato altri accordi ...

Udinese - rinnovano Samir - Lasagna - Stryger Larsen e De Paul : Giornata di rinnovi in casa Udinese. Il club di Pozzo ha infatti rinnovato i contratti di Samir, Lasagna, Stryger Larsen e De Paul regalando un’immensa gioia ai tifosi. Puntuali sono arrivate le parole del direttore sportivo dei friulani Daniele Pradé: “Non abbiamo fatto una conferenza perché le situazioni non erano contingenti. Questa perché ci sono cambiamenti, […] L'articolo Udinese, rinnovano Samir, Lasagna, Stryger Larsen ...

Udinese : Velazquez punta su De Paul e Lasagna : L’Udinese affronterà il Napoli con soluzioni tattiche nuove da quelle proposte due settimane fa nella sconfitta interna con la Juventus. “Sono due squadre diverse – ha detto il tecnico, Julio Velazquez, alla vigilia della sfida casalinga con i partenopei – con differenti moduli di gioco. La cosa più importate sarà tuttavia il nostro approccio alla gara, che viene prima di come ci schieriamo in campo: possiamo fare ...

Udinese - Velazquez : 'La Juventus è la migliore - può vincere anche la Champions. Felice per Lasagna e De Paul' : Al termine della sfida, l'allenatore spagnolo ha parlato in esclusiva a Sky Sport sul momento dei suoi: "Abbiamo tanti calciatori in nazionale, ma questa partita è stata importante per dare spazio a ...

Udinese - Pradè : 'Molto orgogliosi di De Paul in nazionale. Quanto vale? Lo dirà il campo' : Daniele Pradè , direttore sportivo dell' Udinese , è intervenuto prima della gara contro la Juventus . Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport : 'Siamo contentissimi di De Paul, avevamo fatto un discorso del genere ad inizio stagione: Fai bene qui e arriva la nazionale. C'è orgoglio. Quello che vale lo dirà il campo. Adesso è troppo ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Udinese Juventus : De Paul titolare. Notizie live - orario - diretta tv (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Udinese Juventus: diretta tv, orario, le Notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I campioni d'Italia arrivano dalla bella vittoria di Champions League(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:57:00 GMT)

Velazquez-De Paul : come corre questa Udinese che parla spagnolo : Finché ha trovato - quest'anno - il suo posto nel mondo. L'ha fatto grazie allo spagnolo Velasquez, che ha trovato la password per fare di De Paul l'uomo decisivo della sua Udinese . Quattro gol ...

Chievo-Udinese 0-2 : De Paul e Lasagna fanno volare i bianconeri : VERONA - Inseguiva una vittoria, la prima in campionato, il Chievo per cancellare quel fastidioso - dalla classifica, frutto della penalizzazione iniziale di 3 punti per il caso plusvalenze fittizie, ...

Serie A - Chievo-Udinese 0-2 : friulani in volo con De Paul e Lasagna : Prestazione mostruosa dell'argentino che segna con un missile dalla distanza e ispira il raddoppio, veronesi ancora a -1

Diretta/ Chievo Udinese (risultato live 0-1) streaming video Dazn : eurogol di De Paul : Diretta Chievo Udinese, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:28:00 GMT)

Udinese-Torino 1-1. De Paul la sblocca - poi gol fantastico di Meité : Al Torino è mancato solo il colpo del k.o. La squadra di Mazzarri domina sul piano del gioco, riprende la partita grazie a un super gol all'incrocio di Meité dopo essere andata sotto su un contropiede ...

Udinese-Sampdoria 1 : 0 - le pagelle : Behrami - Fofana e De Paul i protagonisti : Cronaca e tabellino Scuffet 6 La prima parata arriva dopo oltre un'ora di gioco. Serata tranquilla per lui, che se la cava in un altro paio di occasioni. 1 / 14 continua a leggere l'articolo ' ...