Trump vuole accordo con Cina al G20 : ANSA, - WASHINGTON, 2 NOV - Donald Trump vuole raggiungere un accordo sul commercio col presidente cinese Xi Jinping che incontrerà a margine del G20 in Argentina a fine novembre. Per questo ha ...

Elezioni Midterm : Trump vuole abolire lo 'Ius soli' per figli di immigrati : 'Siamo l'unico Paese al mondo in cui una persona entra e ha un bambino, il bambino è essenzialmente un cittadino degli Stati Uniti per 85 anni, con tutti i benefici' , ha dichiarato Trump in un'...

Trump vuole abolire lo ius soli in America : "E' ridicolo - deve finire" : Giro di vite annunciato dal presidente degli Stati Uniti, che sta pensando a un ordine esecutivo per modificare il 14esimo...

Trump vuole mettere fine allo ius soli negli Stati Uniti : 'Questa situazione è assurda - deve finire' : Il Presidente degli Stati Uniti ha rivelato il 30 ottobre 2018 di voler mettere fine allo ius soli. 'Siamo l'unico Paese al mondo dove se una persona arriva e ha un bambino, questo bambino è cittadino statunitense, con tutti i conseguenti vantaggi. Questo è ridicolo e deve finire. Lo farò presto con un nuovo decreto'. ...

Trump vuole abolire lo ius soli in America : (Foto: NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump sta pensando di firmare un ordine esecutivo con cui vietare ai figli degli immigrati clandestini di ottenere la cittadinanza Americana, anche se nati sul suolo nazionale. La stretta sullo ius soli è solo l’ultimo capitolo dell’offensiva anti-immigrazione di Trump, a partire dal muro al confine con il Messico e dalla separazione dei bambini ...

Trump vuole abolire lo ius soli negli Usa : È ridicolo - siamo gli unici al mondo - ma non è vero - : "siamo l'unico Paese al mondo dove una persona arriva, ha un bambino e questo bambino è un cittadino degli Stati Uniti, con tutti i benefici. È ridicolo. È ridicolo. Deve finire". Nell'emisfero ...

Trump vuole abolire lo ius soli : “Ridicolo che i bambini nati negli Usa siano americani di diritto” : Nuovo giro di vite sull’immigrazione di Trump. In una recente intervista il presidente americano ha annunciato di voler porre termine allo ius soli secondo il quale qualunque bambino nato su territorio americano diventa di fatto cittadino americano. La legge attuale deriva da un’interpretazione del 14° emendamento che recita: «Tutte le persone nate...

"Trump vuole smantellare le istituzioni mondiali e considera utile per il suo obiettivo l'Italia sovranista" : "Putin e soprattutto Trump tendono ad attuare l'assunto per il quale il nemico del mio nemico, se non un amico può comunque essere un alleato di cui servirsi. E se il nemico, in particolare per il presidente degli Stati Uniti, è oggi l'Unione Europea, ecco indirizzare, quasi meccanicamente, le proprie simpatie verso quei Paesi governati da partiti 'sovranisti'. E' questo il caso dell'Italia governata oggi da due forze politiche, la ...

Trump vuole complicare la vita delle persone transgender : vuole cambiare la definizione legale di "sesso", in modo che le persone transgender non godano più di alcune importanti protezioni The post Trump vuole complicare la vita delle persone transgender appeared first on Il Post.

Armi nucleari - Trump vuole ritirare il trattato con la Russia. Ma il Mondo gli chiede di preservarlo : Il ritiro degli Usa 'renderà il Mondo più pericoloso', ha avvertito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, garantendo che Mosca 'non attaccherà mai nessuno per prima' in caso di guerra nucleare e '...

La carovana dei migranti centramericani in marcia verso gli Usa - anche se Trump non li vuole : NEW YORK - 'Spero che la coscienza di Trump si commuova, non per noi, ma per i nostri bambini'. Daisy Zuniga stringe al petto un bambino di due anni, con il quale ha camminato sei giorni, sotto il ...

Disarmo nucleare Trump vuole uscire dall'accordo : Una carovana composta da migliaia di honduregni sabato scorso è partita da San Pedro Sula, capitale del dipartimento di Cortès, nord dell'Honduras, una delle aree più povere e violente del mondo, ...

Profughi : migliaia verso Usa. Trump - "il Paese non li vuole" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Perché Trump non vuole mollare l’Arabia Saudita : Nonostante sia una monarchia islamica ultraconservatrice dove i diritti umani non esistono, e nonostante l'omicidio di Jamal Khashoggi: non c'entra solo il petrolio The post Perché Trump non vuole mollare l’Arabia Saudita appeared first on Il Post.