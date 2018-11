Trump | per donne sicurezza | non migranti

Usa - Trump prepara la stretta per le carovane di clandestini : Il presidente Usa, Donald Trump, annuncerà un piano per negare in modo automatico il diritto di asilo ai migranti che proveranno a entrare illegalmente nel Paese. È quanto riporta Associated Press, citando tre fonti coperte dall'anonimato. L'agenzia precisa che non è chiaro se le restrizioni che Trump proporrà si applicheranno soltanto ai migranti che giungeranno negli Usa con le carovane di centroamericani attualmente in viaggio in Messico o a ...

Un referendum su Trump : l'America al voto per il Midterm : Martedì 6 Novembre gli Stati Uniti si fermano per le elezioni di metà mandato. Il "referendum su Trump" si svolge in una...

Elezioni Usa 2018 : il superconservatore - la transgender - la musulmana. Il mosaico dei democratici per riprendersi da Trump : Per le Elezioni di midterm del 6 novembre, la strategia dei democratici è quella del mosaico, in cui l’ideologia conta meno della freschezza dei volti, in cui quelle che un tempo venivano definite minoranze (donne, omosessuali, neri, nativi, musulmani) conquistano la scena, in sintonia con un’America sempre meno bianca e quindi monolitica. Il partito dà spazio ai candidati locali, invia fondi da Washington ma lascia che siano le singole campagne ...

Trump - 15mila soldati al confine con il Messico : 'Un muro umano per fermare l'invasione di migranti' : 'Un muro di persone per fermare l'invasione', è questa l'idea di Donald Trump per bloccare sul confine la carovana di migranti che dal Messico sta per arrivare negli Stati Uniti. Il presidente ...

Usa - Steve Bannon indagato dal Senato. L’ex stratega di Trump nel mirino per Russiagate e il caso Cambridge Analytica : Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump, è indagato dal Senato. Una notizia che fa tremare le mura della Casa Bianca a pochi giorni dal 6 novembre, quando gli americani torneranno alle urne per rinnovare il Parlamento nelle elezioni di midterm (dove saranno eletti i nuovi 435 membri della Camera dei rappresentanti e un terzo dei 100 membri del Senato). Secondo quanto riportano alcune fonti investigative L’ex ideologo del tycoon sarebbe ...

Brasile - il nuovo Presidente Bolsonaro è il “Trump dei Tropici” : piani folli per il clima e la Foresta Amazzonica : Domenica 28 ottobre, vincendo le elezioni con il 55,2% di preferenze, Jair Bolsonaro è diventato Presidente del Brasile battendo di 10 punti percentuali l’avversario Fernando Haddad. Bolsonaro è definito da molti come un orgoglioso razzista, misogino e omofobo, a favore della tortura e della dittatura. Correndo per il Partito liberalsocialista, è riuscito a ottenere il voto di una popolazione disillusa, arrabbiata e stanca della corruzione che ...

Merkel cede alle pressioni di Trump per salvare il Nord Stream 2 : Secondo quello che hanno raccontato i parlamentari, Merkel non ha fatto passare la sua svolta come una sconfitta 'politica' bensì come una 'decisione strategica' che potrebbe pagare nel lungo termine.

Trump contro lo ius soli per svegliare la base elettorale prima del voto : New York. A meno di una settimana dalle elezioni di metà mandato e con i sondaggi che danno i democratici favoriti rispetto ai repubblicani, il presidente americano Donald Trump aumenta il dosaggio della propaganda anti immigrazione che fino a qui gli ha portato molta fortuna. In un’intervista che s

Donald Trump contro lo ius soli : "È ridicolo - pronto a firmare un ordine esecutivo per bloccarlo" : "Siamo l'unico Paese al mondo dove una persona viene, ha un figlio e questo bambino diventa cittadino degli Stati Uniti per 85 anni con tutti i benefici". Donald Trump attacca lo ius soli, garantito dal 14° emendamento alla Costituzione americana, che sancisce che è cittadino americano chiunque nasca nel Paese, e che è stato l'architrave della costruzione nazionale degli Stati Uniti come terra di immigrati."È ridicolo e ...

Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso negli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato 5.200 soldati lungo il confine con il Messico per impedire l’ingresso nel paese dei migranti della carovana partita due settimane fa dall’Honduras. L’invio dei soldati arriva dopo giorni in cui Trump The post Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso negli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras appeared first on Il Post.