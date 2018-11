Trump contro la carovana dei migranti | “Le loro pietre come armi contro i nostri soldati

La pericolosa escalation di Trump contro l'Iran : Nel mirino c'è lo stretto di Ormuz, situato all'estremità meridionale del golfo Persico e attraverso il quale transita un terzo degli idrocarburi trasportati via mare in tutto il mondo. Una crisi ...

Trump contro "la triade della tirannia" : Nuove sanzioni americane contro Nicaragua, Cuba e Venezuela. Ad annunciarle è John Bolton, consigliere per la Sicurezza Nazionale e uomo forte dell'amministrazione Trump. Una "triade della tirannia" ha detto, annunciando nuove sanzioni contro i tre paesi che rappresentano "forze distruttive di oppressione, socalismo e totalitarismo". Per il Venezuela le sanzioni riguarderanno il commercio di oro - l'industria dell'oro è accusata di ...

Pharrell Williams contro Trump : «Giù le mani dalle mie canzoni» : Pharrell Williams al Forum di AssagoPharrell Williams al Forum di AssagoPharrell Williams al Forum di AssagoTutto ha inizio in un evento in Indiana, quando le note di Happy raggiungono la convention repubblicana a poche ore dalla sparatoria nella sinagoga di Pittsburgh. «Nel giorno dell’omicidio di undici esseri umani per mano di uno squilibrato nazionalista, hai fatto sentire questa canzone. Non c’è nulla di cui essere felice in ...

Trump contro i figli degli stranieri : “Legge ridicola - abolirò lo Ius soli” : Donald Trump si dice pronto a cancellare lo Ius soli rilanciando sulla linea dura in materia di immigrazione. Il presidente degli Stati Uniti, con un decreto esecutivo, vuole abrogare la norma costituzionale che prevede il conferimento della cittadinanza americana a chiunque (o quasi) nasca in territorio americano, indipendentemente dalla nazionali...

Trump contro lo ius soli per svegliare la base elettorale prima del voto : New York. A meno di una settimana dalle elezioni di metà mandato e con i sondaggi che danno i democratici favoriti rispetto ai repubblicani, il presidente americano Donald Trump aumenta il dosaggio della propaganda anti immigrazione che fino a qui gli ha portato molta fortuna. In un’intervista che s

Pittsburgh - la famiglia di una vittima rifiuta l'incontro con Trump : La tragedia di Pittsburgh , dove un uomo ha aperto il fuoco in sinagoga causando 11 morti, colpisce, indirettamente, anche Donald Trump . La famiglia di una delle vittime si è rifiutata di incontrare ...

Donald Trump contro lo ius soli : "È ridicolo - pronto a firmare un ordine esecutivo per bloccarlo" : "Siamo l'unico Paese al mondo dove una persona viene, ha un figlio e questo bambino diventa cittadino degli Stati Uniti per 85 anni con tutti i benefici". Donald Trump attacca lo ius soli, garantito dal 14° emendamento alla Costituzione americana, che sancisce che è cittadino americano chiunque nasca nel Paese, e che è stato l'architrave della costruzione nazionale degli Stati Uniti come terra di immigrati."È ridicolo e ...

