Trump avverte l’Iran in stile ‘Trono di spade’ | “Le sanzioni stanno arrivando”

fanpage

: RT @davidepollak: mentre qui da noi li hanno fatti entrare a botte di 2.000 per volta, negli USA, #Trump risponde come dovrebbe fare chiun… - klapka_jerome : RT @davidepollak: mentre qui da noi li hanno fatti entrare a botte di 2.000 per volta, negli USA, #Trump risponde come dovrebbe fare chiun… - ilfogliettone : Seconda carovana di migranti verso Usa. Trump avverte: 'E' un'invasione. I militari vi aspettano!' |… - GaetanoMineo : Seconda carovana di migranti verso Usa. Trump avverte: 'E' un'invasione. I militari vi aspettano!' |… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Nel tweet il presidenteha condiviso una foto che lo ritrae, insieme alle parole 'lesono in arrivo', e sotto la data 5 novembre, utilizzando lo stesso carattere della serie. La frase è un adattamento della citazione 'Winter is Coming' (l'inverno sta arrivando) usata per descrivere una stagione lunga e fredda senza una fine prevedibile. Il 5 novembre è appunto la data in cui leentreranno in vigore. .