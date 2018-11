Trump arma i soldati al confine | Se serve | sparate ai migranti

ilgiornale

: RT @Atlantide4world: Ad una domanda sull'uso delle armi contro i migranti centroamericani da parte delle truppe #Usa al confine meridionale… - M1kM3n : RT @Atlantide4world: Ad una domanda sull'uso delle armi contro i migranti centroamericani da parte delle truppe #Usa al confine meridionale… - Atlantide4world : Ad una domanda sull'uso delle armi contro i migranti centroamericani da parte delle truppe #Usa al confine meridion… - 97Francesco16 : @matteosalvinimi @adrianobusolin se non ricordo male...voleva de potenziare l'Arma Dei Carabinieri.un po di anni fà… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) "I sassi vanno considerati come armi. Non c'è molta differenza. Quindi i nostripotranno sparare aiche li lanceranno contro di loro". Donaldannuncia il suo pugno di ferro contro iammassati altra Usa e Messico e disposti a tutto per entrare in territorio americano. Ma il presidente Usa non ci sta. Dopo avere minacciato di togliere lo ius soli e negato la concessione dell'asilo politico al fiume di persone provenienti dall'Honduras, ora fa appello alle armi.15 mila unità. Sono iche Donaldè pronto a inviare altra Usa e Messico, dove alcune migliaia dipremono per entrare in territorio americano. Ma a detta del presidente, la "carovana" di persone partite dall'America centrale non riuscirà a entrare illegalmente negli Stati Uniti. A costo di premere il grilletto. "Spero di no, ma sonoe nessuno deve tirare ...