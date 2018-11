Troppo pochi 100mila dollari | Bolt dice addio ai Mariners

Il Raid Ultimo Desiderio di Destiny 2 Troppo difficile? Pochissimi completamenti : Il nuovo Raid di Destiny 2, reso fruibile a poche settimane dall'approdo dell'espansione I Rinnegati all'interno del gioco, è disponibile ormai dallo scorso venerdì, e tanti sono gli utenti che non si sono persi d'animo è hanno raccolto la sfida dei Bungie. Le orme tracciate in Ultimo Desiderio dal Clan Redeem – il primo a in assoluto a completare il Raid (in 19 ore!) - sono ben evidenti, ma pare che la sfida confezionata dagli sviluppatori sia ...