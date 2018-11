Tromba d' aria a Punta Secca sul posto dove si gira Montalbano

Maltempo - Tromba d'aria a Selinunte - imbarcazioni danneggiate : Una tromba d'aria ha provocato danni allo Yachting club di Marinella di Selinunte: divelta parte del pontile centrale e saltati alcuni pannelli. 'I danni alla struttura sono ingenti e saremo costretti ...

Tromba d'aria a Cava d'Aliga - danni alle colture. FOTO : Scicli - Una Tromba d'aria si è registrata stamani, fra le 10,30 e le 11 nelle campagne di Cava d'Aliga. Il forte vento ha tranciato alberi di carrubo e danneggiato alcune serre. danni in corso di ...

Tromba d'aria Arnad - lamiere contro case : ANSA, - AOSTA, 30 OTT - Una Tromba d'aria si è abbattuta ad Arnad verso le 19.10 di ieri. In frazione Extraz "un tetto in lamiera di circa 100 metri quadrati è stato completamente divelto da un ...

Terracina si risveglia così : devastazione e crolli dopo il passaggio della Tromba d'aria : La furia del tornado è stata paragonabile forse a quella di un terremoto e ha spazzato via tetti, danneggiato le facciate di...

Alberi sradicati - macchine schiacciate. Il centro di Terracina dopo la Tromba d'aria : “Rimanete in casa. Nessuno esca in strada per nessun motivo”, ha scritto il sindaco di Terracina Nicola Procaccini su Facebook mentre il vento e la pioggia aumentavano d’intensità. Poi la tromba d’aria. Danneggiamenti in tutto il paese, Alberi divelti in viale della Vittoria, nel centro della cittad

Maltempo - Tromba d’aria fa una vittima nel Savonese : Vincenzina colpita da pezzi di tetto : La vittima è una sincopa di 88 ani che sarebbe stata colpita da pezzi di del tetto piano di un condominio trascinati via da una tromba d'aria che investito la sua città, Albisola Superiore, nel Savonese. Il materiale è caduto in strada colpendo anche tre macchine e abbattendo i pali dell’illuminazione pubblica.Continua a leggere

Maltempo - Tromba d’aria a La Spezia : tetti scoperchiati nella zona portuale : E’ una sera di Maltempo a La Spezia, dove le forti raffiche di vento stanno causando danni e disagi. La situazione meteorologica estremamente delicata, sta impegnando i Vigili del Fuoco di La Spezia in moltissimi interventi. Decine le situazioni risolte ma oltre un centinaio sono ancora in attesa. Nessuna persona risulta in pericolo. nella mattinata sono stati soccorsi alcuni automobilisti rimasti bloccati in sottopassi, ma anche per loro ...

Tromba d'aria a Terracina - un morto : Emergenza maltempo a Terracina , Latina, . Una Tromba d'aria si è abbattuta questo pomeriggio sul centro della cittadina, in particolare in viale della Vittoria. Il bilancio, al momento, è di un morto ...

Maltempo - Tromba d’aria nel centro di Terracina : alberi divelti e auto distrutte. Un morto e diversi feriti : “La situazione è drammatica. In viale della Vittoria ci sono appartamenti dove sembra quasi vi sia scoppiata una bombola a gas”. E’ il concitato racconto di Gianfranco Sciscione, presidente del consiglio comunale di Terracina, sull’emergenza Maltempo e la tromba d’aria che ha colpito la cittadina della provincia di Latina. “Ho interrotto il consiglio comunale”, ha proseguito Sciscione spiegando che il forte vento ha ...

Tromba d'aria violentissima a Terracina - un morto e diversi feriti : "Situazione drammatica" : Un testimone: "La stanza sembrava decollare". La devastazione documentata da decine di foto e video amatoriali. Cronaca e...

Maltempo Liguria - Tromba d’aria a La Spezia : frana di container in mare - nave da crociera rompe gli ormeggi [VIDEO] : Il Maltempo continua a flagellare l’Italia da Nord a Sud e tutta la penisola si ritrova a fare i conti con piogge torrenziali, forti venti, alluvioni, grandine, fiumi esondati e mareggiate. Come se tutto questo non bastasse, si formano anche le prime trombe d’aria che, in particolare a La Spezia, hanno creato grandi disagi al La Spezia container. La città ligure, già colpita da fenomeni molto violenti, questa mattina si è ritrovata con il ...

