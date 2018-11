‘Tris’ Mertens ed il Napoli vola | Insigne si prende la squadra sulle spalle | difesa di

calcioweb.eu

(Di sabato 3 novembre 2018) Si è aperta con il botto l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo ildi Carlo Ancelotti che ha regalato spettacolo nella gara contro l’Empoli. Il grande protagonista è stato l’attaccante Dries, anzi Tris. Tripletta per il calciatore belga che è tornato grande protagonista anche in fase realizzativa, continua ad incantare, il più forte delladal punto di vista qualitativa. In attesa delle prossime gare ladi Ancelotti si conferma al secondo posto e riduce le distanza dalla Juventus che adesso sono solo tre, inizio di stagione che quindi può essere considerato molto importante per Ancelotti. Cafaro/LaPresse Ma ilè unacompleta, laè di ‘ferro’, in particolar modo oggi prestazione incredibile del difensore Koulibaly che si conferma uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ...