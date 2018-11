Tornado Terracina | si aggrava il bilancio della tempesta del 29 Ottobre | morta anche la

meteoweb.eu

: RT @BlitzTVit: #Tromba d'aria a #Terracina: immagini impressionanti. I video del #tornado che si è abbattuto sulla città #maltempo https://… - fabioduro77 : RT @BlitzTVit: #Tromba d'aria a #Terracina: immagini impressionanti. I video del #tornado che si è abbattuto sulla città #maltempo https://… - PGR103 : RT @BlitzTVit: #Tromba d'aria a #Terracina: immagini impressionanti. I video del #tornado che si è abbattuto sulla città #maltempo https://… - MBasterech : RT @BlitzTVit: #Tromba d'aria a #Terracina: immagini impressionanti. I video del #tornado che si è abbattuto sulla città #maltempo https://… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) E’la signora di 87 anni rimasta ferita il 29scorso a, in seguito alla violenta tromba d’aria che devastato la cittadina sul litorale pontino. Siulteriormente così ildelche Lunedì ha colpito, provocando due morti e decine di feriti. “Il sindaco e l’intera Amministrazione Comunale di– si legge sulla pagina Facebook del Comune – esprimono il proprio cordoglio per la scomparsasignora Giuseppina De Santis, ospitecasa di riposo Curzio Salvini e ricoverata presso l’Ospedale A. Fiorini in seguito alle fratture riportate in occasione dell’evento calamitoso dello scorso 29, che ha colpito”. “Purtroppo, su fisici già debilitati,situazioni sanitarie meno gravi rischiano di degenerare in complicazioni fatali – spiega il ...