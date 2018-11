TLC | AGCOM | spese recesso non possono eccedere canone mensile

finanza.lastampa

: RT @Cor_Com: Contratti #Tlc, #Agcom: “Più tutele e meno spese per gli utenti” - patpatuffa : RT @Cor_Com: Contratti #Tlc, #Agcom: “Più tutele e meno spese per gli utenti” - antsalerno : RT @Cor_Com: Contratti #Tlc, #Agcom: “Più tutele e meno spese per gli utenti” - iMestie : RT @Cor_Com: Contratti #Tlc, #Agcom: “Più tutele e meno spese per gli utenti” -

(Di venerdì 2 novembre 2018) L' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,, ha approvato nuove "Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione", per garantire agli utenti ...