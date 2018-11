Timori a 5 stelle | Fattori | Salvini punta a sostituirci con la Meloni

huffingtonpost

(Di venerdì 2 novembre 2018) "con", "caro Di Maio, così diventi la stampella della destra". Lo sostiene, in un'intervista a La Stampa, la senatrice dissidente del M5s Elena. "Credo che tutte le provocazioni di, prima con le navi poi con decreti inaccettabili - spiega - abbiano l'obiettivo di spaccare il Movimento per fare entrare Fratelli d'Italia in maggioranza. Ci aveva provato a inizio legislatura proponendo Crosetto sottosegretario, ma la cosa naufragò. Ci ha lavorato in questi mesi e adesso riprova".è una dei quattro parlamentari Cinquescesi in campo contro alcune misure sull'immigrazione contenute nel decreto sicurezza, giudicate indigeribili ma non ci sta a passare per eretica: "continuo a lavorare nell'ambito del programma del Movimento cercando di inserire l'animo Cinquenei provvedimenti, soprattutto in quelli ...