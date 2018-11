Tibus al Comune di Roma | su Tiburtina project financing da 6 MLN

romadailynews

(Di venerdì 2 novembre 2018)– “Spostare 8 milioni di passeggeri, pendolari, studenti, dall’altro capo della citta’ (in via provvisoria) e inoltre spendere oltre 600mila euro per riqualificare una zona, quella di Anagnina, assolutamente non in grado oggi di assorbire le 600 corse al giorno che gestisce autostazione. Mentre si va definendo il progetto deldi, grazie al susseguirsi di note, comunicati stampa e post su Facebook, alcuni interrogativi diventano sempre piu’ pressanti”. Dopo giorni di notizie e polemiche in seguito alla delibera della Giunta capitolina che stabilito la delocalizzazione temporanea ad Anagnina dell’autostazioneper permetterne la riqualificazione e una nuova gestione, dopo la scadenza ormai due anni fa delle autorizzazioni e il prosieguo delle attivita’ in maniera abusiva a via Guido Mazzoni, arriva la ...