ilfattoquotidiano

: “Terroristi pronti ad agire gli adepti del mullah Krekar”, cosi la Cassazione ha confermato… - TutteLeNotizie : “Terroristi pronti ad agire gli adepti del mullah Krekar”, cosi la Cassazione ha confermato… - MariaLauraZavag : Nigeria: terroristi pronti a uccidere la giovane cristiana #LeahSharibu se non si convertirà all'Islam -- Aiutiamol… - gregbucc : @lvoir Speriamo che non diventi un covo di terroristi e di islamici fondamentalisti, nemici degli occidentali e pro… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Non partigiani, ma terroristi. Perché il loro obiettivo non era la ribellione del popolo curdo contro un oppressore, ma la sua sottomissione alla sharìa. Creando una teocrazia, un califfato islamico anche “con azioni di combattimento e di martirio indiscriminato” e “anche” coinvolgendo “civili”. Erano stati i giudici della Corte d’assise d’appello di Trento a riconoscere che coloro che volevano ritornare alle montagne ovvero i componenti dell’organizzazione Rawthi Shax, derivata direttamente da Ansar Al Islam, erano jihadisiad. E questa è anche la convizione dei giudici dellache pochi gorni fa hanno depositato le motivazioni della sentenza dell’11 maggio scorso con cui hanno confermato le condanne per i quattro imputati che avevano scelto il rito abbreviato nel processo contro la cellula, guidata dal ...