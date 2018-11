Terremoto | scossa nella notte nel Gargano | epicentro in mare al largo di Peschici e Rodi

Gargano : debole scossa di Terremoto avvertita tra Rodi e Peschici - dati INGV (3 novembre 2018) : Lieve scossa di terremoto a largo del Gargano, epicentro in mare. Tremori a Rodi e Peschici. Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 3 novembre 2018, esattamente alle...

Iquique. Scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 : Violenta Scossa di terremoto in Sud America nel Cile settentrionale. Il sisma di magnitudo 6.2 si è verificato esattamente a

Marche : lieve scossa di Terremoto tra fermano e maceratese - dati INGV : lieve scossa di terremoto avvertita nel fermano, epicentro vicino Amandola. I dati INGV. Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata oggi 1 novembre 2018, esattamente alle 19.25,...

Umbria : nuova scossa di Terremoto avvertita all'alba tra Foligno e Spoleto - dati INGV : Ancora una scossa nel perugino, tremori all'alba su Spoleto e Foligno. dati INGV. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 1 novembre 2018, esattamente alle 06.28, sul...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.1 tra Foligno e Spoleto - : Il sisma è stato registrato a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia, alle 6:28 di giovedì 1° novembre. Non si segnalano danni. Nella notte scossa anche al largo di Lipari

Terremoto Perugia : scossa a Castel Ritaldi [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto - nuova fortissima scossa in Grecia. 'Avvertita in tutto il Sud Italia' : nuova fortissima scossa nel Peloponneso , in Grecia, nel pomeriggio. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 6.0 a sud dell'isola di Zante come già avvenuto qualche giorno fa. Il sisma ha avuto luogo ...

Forte scossa di Terremoto. 6.0 Richter. Avvertita in più regioni : Continua a tremare la terra in Grecia. Una nuova, fortissima, scossa nel Peloponneso, in Grecia, nel pomeriggio di martedì 30 ottobre 2018. L’Ingv ha registrato una magnitudo di 6.0 a sud dell’isola di Zante come già avvenuto qualche giorno fa. Il sisma ha avuto luogo alle 16.12 a profondità di soli dieci chilometri ed è stato avvertito chiaramente in tutto il Meridione. Commenti di persone spaventate sui social network in Puglia, Calabria e ...

