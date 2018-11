Terremoto in Cile - magnitudo 6.2 : ANSA, - ROMA, 2 NOV - Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata nel Cile settentrionale, a 89 chilometri Nord-Est di Iquique, nella regione di Tarapacá, non lontano dal confine con la ...

Terremoto Giappone : cancellata partita amichevole con il Cile : A causa del sisma che ha colpito l’isola di Hokkaido, la partita di calcio amichevole in programma venerdì tra Giappone e Cile è stata cancellata: “Dopo un’attenta valutazione dei danni, abbiamo deciso di annullare la partita per garantire la sicurezza di tutti gli spettatori“, ha spiegato in una nota l’associazione calcistica Giapponese, evidenziando problemi di trasporto e interruzioni di corrente per il ...