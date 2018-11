Tensione tra gli alleati | una frase di Giorgetti sul reddito di cittadinanza e le forti

La disTensione Cina-Usa traina le borse asiatiche : Taiwan cinta d'assedio dalla Cina di Xi Jinping. Quella odierna dei mercati asiatici è stata una vera e propria corsa ad alta velocità dopo l"annuncio di una notevole distensione nelle relazioni commerciali tra Usa e Cina che pare allontanare, almeno per il momento, lo spettro di una guerra economica a tutto campo tra i due Paesi.Come riporta l"Huffington Post, "Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,56%, Seul del 3,53% Shanghai del 2,7%, Shenzhen del ...

Un altro motivo di Tensione tra Lega e M5s : la riforma della prescrizione : Rischia di aprirsi un nuovo fronte nella maggioranza. Dopo le tensioni sul decreto Sicurezza, con i 'dissidenti' M5s che continuano ad opporsi al provvedimento e la Lega che non esclude affatto il ricorso alla fiducia, arriva la mossa dei pentastellati a creare possibili ulteriori frizioni con gli alleati di governo: i due relatori al ddl anticorruzione, entrambi M5s, hanno infatti presentato in commissione un emendamento al ddl ...

Alta Tensione su Tap e Tav. A Torino espulsi da aula consiglieri centrosinistra : Resta Alta la tensione nella maggioranza sulle grandi opere. Luigi Di Maio torna a dirsi "contrario" alla Tap mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti interviene per ...

Maltempo : Autostrada del Brennero chiusa al traffico - traliccio dell’alta Tensione pericolante : L’Autostrada del Brennero è stata chiusa per precauzione, tra Vipiteno e Brennero, per il rischio di caduta di un traliccio dell’alta tensione nello stesso punto in cui ieri sera era caduta una frana. L’AutoBrennero è stata dunque nuovamente chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra Vipiteno e Brennero. Per chi viene da Sud l’uscita obbligatoria è quella di Vipiteno, per chi entra in Italia non è possibile ...

Governo - tra Salvini e Di Maio ci sono le banche. Tensione registrata : Governo, Tensione all’interno tra Salvini e Di Maio Di fatto la situazione sempre più tesa sul fronte dello spread potrebbe presto colpire gli istituti di credito. Di fatto le banche in questo momento sono in prima linea per esposizione sul fronte della battaglia economica che si sta combattendo sui mercati dopo il varo del Defda parte dell’esecutivo. Il ministro Salvini ha però voluto rassicurare proprio le banche nel corso del suo ...

San Lorenzo - convalida del fermo per 3 indagati. Tensione per cortei contrapposti : Il quarto indagato, catturato ieri nel campo profughi di Foggia, sarà interrogato nei prossimi giorni. Nel pomeriggio manifestazioni dell'Anpi e di Forza Nuova -

Marsiglia-Lazio - Tensione al Velodrome : scontri tra francesi e polizia : Attimi di tensione all'esterno del Velodrome. Alcuni tifosi del Marsiglia avrebbero tentato di avvicinare una cinquantina di laziali, non appartenenti al tifo organizzato, mentre raggiungevano lo ...

Tensione altissima e scontri tra tifosi a Marsiglia : le minacce della UEFA : Come riporta il Corriere dello Sport, 70 tifosi biancocelesti avrebbero fronteggiati i rivali nella zona del porto , sarebbero arrivate quasi al contatto: lancio di lacrimogeni, fuggi fuggi generale ...

Bosnia - cento migranti bloccati in treno al confine con la Croazia : vogliono entrare nell’Ue. Tensione con le forze dell’ordine : Circa cento migranti sono bloccati a Bihac, città Bosniaca al confine con la Croazia, a bordo di un treno giunto nella notte da Sarajevo. Pur essendo in regola col biglietto, sono trattenuti dalla polizia, che non consente loro di entrare in territorio croato – e quindi nell’Unione europea – né di scendere dal treno, temendo un assembramento. Al valico di Maljevac, invece, altre duecento persone hanno bloccato la frontiera ...

Sicilia : altra notte ad alta Tensione - forti temporali da Palermo a Catania e Ragusa : Nuovi forti temporali in Sicilia, prende forma la bassa pressione sul centro-sud. La massa d'aria fredda giunta dai Balcani nel corso di domenica (ieri) dopo aver fortemente colpito a tratti in...

L’Isola di Pietro 2 - anticipazioni 28 ottobre : alta Tensione tra Alessandro ed Elena - e Caterina? : Nella seconda puntata de L’Isola di Pietro 2 le cose non faranno altro che peggiorare per Elena. Gli uomini della sua vita le stanno mentendo: da una parte c’è Alessandro legato alla donna trovata morta, Giulia, dall’altra il padre Pietro che ha accolto in casa il giovane Diego, sospettato dell’omicidio. Il pediatra ha deciso di accoglierlo in casa perché all’epoca fu lui a farlo nascere e a prendersi cura del ...

M5s - Tensione interna e con la Lega : Governo traballa/ Ultime notizie - Di Maio "convince sempre meno" : M5s, tensione interna e con la Lega: Governo traballa. Ultime notizie, Di Maio "convince sempre meno" e Berlusconi incrocia le dita: "speriamo finisca presto"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:47:00 GMT)

Napoli - familiari dei tre rapiti in Messico occupano la stazione centrale. Tensione con le forze dell’ordine : Hanno occupato i binari e bloccato i treni per diverse ore. Tensione alla stazione Centrale di Napoli a causa della protesta dei familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico da gennaio e dei quali non si hanno più notizie da oltre otto mesi e mezzo. “Aiutateci perché non ne possiamo più – dicono i famigliari – i responsabili dei rapimenti sono stati individuati ma le istituzioni italiane non fanno pressione per farsi dire che ...

Brexit : May - no a esTensione transizione : ANSA, - BRUXELLES, 18 OTT - "Non ci sarà bisogno di una proposta di questo tipo". Così la premier britannica Theresa May, al suo arrivo al vertice Ue a chi le chiedeva dell'estensione del periodo di ...