Tennis | Parigi; Djokovic in semifinale | piegato anche Cilic

Tennis : Parigi - Thiem vola in semifinale : ANSA, - ROMA, 2 NOV - Sarà Dominic Thiem a sfidare domani Karen Khachanov per un posto in finale del torneo di Parigi-Bercy di Tennis, ultimo Masters 1000 dell'anno in corso sul veloce indoor del ...

Tennis - Parigi-Bercy quarti : Zverev va k.o. contro Khachanov : Tennis I risultati in diretta Sarà Nishikori l'avversario di Federer nei quarti, mentre l'aria di Parigi torna a far bene a Jack Sock, il campione in carica, l'anno scorso il trionfo gli aprì le porte ...

Tennis - Parigi : Khachanov elimina Zverev : TORINO - Si è aperta con una sorpresa la giornata dedicata ai quarti di finale del ' Rolex Paris Masters ', ultimo Masters 1000 dell'anno dotato di un montepremi di 4.872.105 dollari in corso sul ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Djokovic e Zverev facilmente ai quarti di finale - Federer non brilla ma supera Fognini : Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2018. Dopo le “stelle cadenti“, è il giorno invece delle conferme, visti i risultati emersi sul veloce indoor francese. Come da pronostico Novak Djokovic e Alexander Zverev hanno staccato il biglietto per i quarti di finale. Il serbo, neo numero uno del mondo dopo il ritiro di ieri di Rafael Nadal, sfrutta l’abbandono del suo avversario, il bosniaco Damir Dzumhur (6-1 ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : amaro ko in due set per Fabio Fognini contro Roger Federer. Lo svizzero accede ai quarti di finale : Pronostico rispettato e Fabio Fognini esce di scena agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia) per mano di Roger Federer. Il campione svizzero, numero 3 del mondo, si è imposto in 1 ora e 14 minuti di partita con il punteggio di 6-4 6-3 in un match in cui, a dispetto di quello che può dire lo score, ha sofferto contro un Fognini però troppo discontinuo. Alla fine, la maggior classe dell’elvetico è venuta fuori e Roger ...

Tennis - Parigi : Djokovic ai quarti. Ora Fognini-Federer : Djokovic troverà ora il croato Marin Cilic, numero 7 del mondo, che nella prima sfida di giornata ha piegato il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10 e neo allievo di Andre Agassi superato 7-6, 5, 6-4 ...

Tennis : Djokovic nei quarti a Parigi : ANSA, - ROMA, 1 NOV - Novak Djokovic vola nei quarti del Masters di Tennis a Parigi. Il campione serbo, che da lunedì tornerà numero uno del mondo, sui campi di Bercy ha superato il bosniaco Damir ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : i risultati di mercoledì 31 ottobre. Nadal - Raonic e Fucsovics abbandonano - Fognini-Federer agli ottavi di finale : Una giornata decisamente particolare quella che è andata in archivio in Francia, valevole per il Masters 1000 di Tennis a Parigi-Bercy. C’era tanta attesa nel veder scendere in campo contemporaneamente due icone come Rafael Nadal e Roger Federer, impegnati nei loro esordi sul cemento transalpino. Le attese sono state deluse per motivi diametralmente opposti. Lo spagnolo, infatti, è stato costretto ad abbandonare il torneo per problemi ...

Tennis - forfait di Nadal a Parigi : Djokovic torna numero uno del mondo : Parigi - Rafael Nadal si è ritirato all'ultimo momento dal Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un infortunio all'addome. Il forfait in extremis di Nadal comporta che da lunedì lascerà il trono ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Fabio Fognini accede agli ottavi di finale. Fucsovics abbandona il torneo e sarà sfida contro Federer : Potremmo definirla la giornata delle stelle cadenti quella del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Dopo i ritiri del canadese Milos Raonic e dello spagnolo Rafael Nadal, comportante il cambiamento in vetta al ranking ATP da lunedì a vantaggio di Novak Djokovic, arriva un’altra defezione. Si tratta del magiaro Marton Fucsovics che quest’oggi avrebbe dovuto affrontare nel secondo turno il nostro Fabio Fognini. L’ungherese, ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : forfait di Rafael Nadal - Novak Djokovic numero 1 del mondo da lunedì : La notizia è di quelle che scuote le fondamenta del mondo del Tennis, e non farà di certo piacere a Guy Forget, direttore del Masters 1000 di Parigi Bercy: Rafael Nadal ha annunciato il forfait dal torneo. Lo spagnolo non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha messo KO nella semifinale degli US Open contro Juan Martin Del Potro. Il ritiro di Nadal ha due conseguenze: la prima è che, come lucky loser, al suo posto entra ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : Milos Raonic annuncia il forfait - Roger Federer al terzo turno senza giocare : Quello tra Milos Raonic e Roger Federer era il match più atteso della giornata di oggi a Parigi Bercy, se non altro per la curiosità di rivedere all’opera lo svizzero a tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione nella capitale francese, Roland Garros compreso. La partita, che era prevista non prima delle 19:30, non si giocherà: il canadese, oggi numero 21 del mondo, ha annunciato il forfait a causa di un infortunio al gomito destro. ...

Tennis - Fognini debutta a Parigi. In campo anche Federer e Nadal : C'è sempre l'incognita della caviglia destra dolorante, ma Fabio Fognini apre oggi al secondo turno la corsa al "Rolex Paris Masters", ultimo Masters 1000 dell'anno con un montepremi di 4.290.000 euro.

ATP Parigi Bercy – Esordio ok per Cilic : il Tennista croato super Kohlschreiber in 2 set : Marin Cilic supera senza problemi il primo turno dell’ATP di Parigi Bercy: Kohlschreiber si arrende al secondo set Basta 1 ora e 13 minuti a Marin Cilic per superare il primo turno dell’ATP di Parigi Bercy. Esordio positivo per il tennista croato, numero 7 del ranking ATP, che sul cemento del torneo francese supera il tedesco Philipp Kohlschreiber in due set, vinti con il punteggio di 6-3 / 6-4. L'articolo ATP Parigi Bercy – Esordio ...