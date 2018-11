Tav | Tap e Muos | tutti i no che i 5stelle rischiano di rimangiarsi

Il M5S ha un altro problema - dopo il TAP e la Tav : Deve decidere se continuare a stare dalla parte di chi vuole chiudere una grossa stazione militare in Sicilia oppure da quella del governo, che vuole tenerla aperta The post Il M5S ha un altro problema, dopo il TAP e la TAV appeared first on Il Post.

Non solo Tav e Tap - lo scontro interno al Movimento 5 stelle passa anche per la Roma-Latina : Non bastassero no Tap e no Tav, ecco che il fronte della diaspora grillina si allunga di qualche chilometro. I circa 59 dell'autostrada Roma-Latina, la futura A12, il tratto che va da Tor de' Cenci alla cittadina laziale. Una parte del M5S la vuole, un'altra no. Ed è scontro. Risultato: una coazione a ripetere gli stessi scenari invertendo a seconda dei casi le parti. Il ministro alle Infrastrutture Toninelli sarebbe a favore, i comitati ...

Tap e Tav non rilanceranno l’economia. E nemmeno l’opposizione : Non giriamoci intorno. Il tunnel della ValSusa (detto impropriamente Tav, non c’è alcuna linea ad alta velocità in costruzione da quelle parti) è un inutile e costoso buco di 57 km nelle Alpi su una linea che funziona oggi a un sesto delle sue potenzialità, soprattutto perché non c’è grande traffico, né di merci né di passeggeri; per scoraggiare davvero il traffico su gomma serve ben altro e non solo a Torino: prendere misure tariffarie che ...

Tav - Salvini : “Finirà come il Tap? Noi da sempre favorevoli”. Toninelli : “M5s contrario - ma aspettiamo costi-benefici” : “Finirà come con il Tap? Noi della Lega siamo sempre stati favorevoli alla realizzazione della Tav, ma nel contratto di governo c’è scritto che valutiamo l’analisi costi-benefici. E così faremo”. A dirlo, all’assemblea di Confitarma a Roma, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Il M5s è contrario all’opera, ma chi sta svolgendo la valutazione è indipendente dai partiti. Quando arriverà la ...

M5s - dopo il Tap che ne sarà di Tav e Terzo valico : Lo sappiamo tutti, buona parte del consenso che il M5s ha accumulato in questi anni e che gli ha consentito di diventare il primo partito d’Italia (ora già non più) si è basato sull’opposizione che il Movimento ha fatto alle grandi opere: Tap, Tav, Terzo valico sono le più rilevanti. Sul Tap il consenso è già scemato: dall’opposizione si è passati all’avallo, complici le penali. Che poi penali non sono (e qui hanno ragione i No Tap), ...

Tap - Tav - Vaccini - Xylella… Il demone plebeista sfugge a chi lo ha evocato : Roma. Adesso in Puglia danno fuoco per strada alle bandiere del M5s, minacciano il ministro Barbara Lezzi, "vattene via dal Salento", e nelle fiamme gettano anche le fotografie che ritraggono i volti ...

Tap - Tav - Vaccini - Xylella… Il demone plebeista sfugge a chi lo ha evocato : Roma. Adesso in Puglia danno fuoco per strada alle bandiere del M5s, minacciano il ministro Barbara Lezzi, “vattene via dal Salento”, e nelle fiamme gettano anche le fotografie che ritraggono i volti dei parlamentari grillini, assieme alle schede elettorali, proprio come i fanatici islamisti danno f

Alta tensione su Tap e Tav. A Torino espulsi da aula consiglieri centrosinistra : Resta Alta la tensione nella maggioranza sulle grandi opere. Luigi Di Maio torna a dirsi "contrario" alla Tap mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti interviene per ...

Tav - finirà come per il Tap? Di Maio : "Revisione nel contratto" : "Quelli di prima hanno fatto in modo da blindare un'opera che per me non e' strategica. Il Tap resta un'opera che per me si poteva benissimo evitare". Cosi' il vicepremier Segui su affaritaliani.it

Tav e Tap : grandi opere - grandi guai per il governo. E' ancora scontro tra Lega e 5Stelle : Teleborsa, - grandi opere, ma anche grandi guai in vista per il governo gialloverde. Sale, infatti, la tensione nella maggioranza, dopo che il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che ...

Tap - Tav e tagli all'editoria. I tre casi che scuotono il governo : ... una forza politica composta da cittadini che entrano nelle istituzioni e si fanno Stato, sta facendo tutto quello che in vent'anni i professionisti della politica non sono riusciti neanche ad ...

Tap - Tav e tagli all'editoria. I tre casi che scuotono il governo : governo Conte sotto pressione per i 'casi' Tap e Tav, oltre agli emendamenti dei 'dissidenti' 5 stelle al decreto sicurezza e al nuovo fronte sui tagli all'editoria che si sta per aprire tra M5s e Lega. Dopo il via libera annunciato giovedì 25 ottobre dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a tenere banco nel dibattito politico è ancora il completamento del gasdotto transadriatico che dovrebbe ...

Scoppia il caso Tap. Di Maio parla di penali - Calenda : 'non è vero'. E su Tav : 'da sempre contrari'. E la Lega? : Secondo Carlo Calenda, suo predecessore al Ministero dello Sviluppo economico, il vicepremier mente ai suoi elettori e dovrebbe dimettersi - La questione Tap scuote il fine settimana politico. ...

Ipocrisia a Cinque Stelle. Il silenzio su Tap e Tav : i lavori vanno avanti : L' Ilva ? È rimasta aperta e di fatto secondo le condizini dettate dal vecchio governo. La Tap ? I lavori vanno avanti. La Tav? Tira aria di retromarcia tra i Ciqnue Stelle. La tecnica è semplice: non ...