Tav | Appendino | la Torino-Lione non e' una priorita'

Tav - Appendino : 'Legittimo manifestare a favore - ma non è priorità' - : La sindaca di Torino ribadisce la sua contrarietà all'alta velocità Torino-Lione, dopo che il 28 ottobre scorso il Consiglio comunale della città ha approvato un odg che chiede al governo di ...

Chiara Appendino : “Ascolto chi protesta - ma la Tav è il passato. E Torino non è ferma” : Chiara Appendino è tornata ieri da Dubai. Parla per la prima volta dopo i violenti attacchi alla sua maggioranza arrivati dalle categorie produttive torinesi....

Golpe grillino - stop alla Tav. La base scavalca Appendino : Torino è ufficialmente una 'città No Tav'. In un Consiglio comunale infuocato, dove la tensione si tagliava con il coltello, è passato l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che chiede di fermare ...

A Torino passa la mozione No Tav - Appendino è accerchiata ma Di Maio ora respira : Sospendere i lavori della Torino-Lione in attesa dell’analisi sui costi e benefici promessa dal governo e poi valutare se non sia meglio potenziare la linea storica piuttosto che costruirne una nuova. Il documento contro la Tav approvato dal Consiglio comunale di Torino, di per sé, è meno contundente del testo votato due anni fa, in cui si chiedeva...

La Appendino chiude alla Tav Caos a Torino : espulsi i dem : Approvata dalla Sala Rossa del Comune di Torino l'ordine del giorno con la mozione No Tav del Movimento Cinque Stelle. La seduta è stata carica di tensione. Il presidente del Consiglio Comunale ha espulso dall'aula tutti gli esponenti del centrosinistra.Il primo a lasciare l'aula è stato il capogruppo Stefano Lo Russo. A seguire ha dovuto lasciare la Sala Rossa anche l'ex sindaco Piero Fassino. L'espulsione è stata scatenata dall'esposizione di ...

I No Tav non si fidano dei 5 Stelle. Lo storico leader Perino contro Appendino e il Movimento : Confronto a colpi di slogan tra Si e No Tav riuniti in presidio sotto Palazzo Civico in occasione della discussione in Sala Rossa dell'odg della maggioranza pentastellata contrario alla realizzazione dell'opera. A tenere a distanza i due gruppi di manifestanti, le forze dell'ordine che stanno presidiando l'ingresso del palazzo comunale.Lo storico leader dei No Tav ha parole molto dure nei confronti della sindaca Chiara Appendino e del Movimento ...

Tav - è scontro Appendino-Chiamparino : 16.36 "Siamo sempre stati contrari al Tav, la posizione è già nota da tempo, ora la decisione spetta al governo. Spero si arrivi in fretta a una conclusione". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, sulle polemiche per l'odg del M5S contro l'opera, lunedì sul tavolo del Consiglio comunale. Immediata la replica del governatore del Piemonte, Chiamparino:"Che la città di Torino, che è uno dei due poli della connessione con Lione,dica no al ...

Tav - Appendino : 'Noi contrari da sempre'. Chiamparino : 'Una bestemmia' - : Lunedì 29 ottobre in consiglio comunale arriva un ordine del giorno contro la realizzazione dell'opera per il collegamento tra Torino e Lione. Scontro fra la sindaca del M5s e il presidente della ...

Sulla Tav Chiamparino si appella ad Appendino : "Faccia ragionare i suoi" : Lunedì, quando Chiara Appendino si recherà a Dubai per stringere accordi internazionali con fondi e investitori stranieri, sarà tallonata non solo dalla preoccupazione di quello che accadrà in città - ...

I guai della Appendino rallentano la Tav. Così il M5s prepara l'abiura : Roma . Giovanni Tria, col garbo che gli è proprio, lo dice quasi in un moto di prepolitica spontaneità: "Io personalmente spero che si faccia", confessa il ministro dell'Economia parlando della Tav. ...