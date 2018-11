Tasse | le partite Iva staccano i dipendenti | con la flat tax redditi superiori del 30%

Manovra - le Tasse non calano : e per le partite Iva flat tax fino a 65mila euro : Nel documento di bilancio consegnato dal governo alla Commissione euro pea, c'è più di una sorpresa. La prima, e probabilmente la più rilevante, è che nonostante l'introduzione della flat tax per le ...

Il piano per ridurre le Tasse . La flat tax per le partite Iva : Il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci è stato molto chiaro: 'All'interno del Def, il Documento di economia e finanza che il governo presenterà entro la prossima settimana, ci sarà un ...

Salvini : "Flat tax al 15% per le piccole partite Iva - con Berlusconi azione comune per ridurre le Tasse " : Mentre continua il botta e risposta con il ministro lussemburghese sul tema dell'immigr azione , il leader della Lega, ospite di "Domenica Live" parla di fisco, reddito di cittadinanza e del rapporto con Berlusconi che incontrerà questa sera

Salvini : giù le Tasse dal prossimo anno - si inizia con le partite Iva : «Stiamo lavorando a una manovra economica per far pagare meno tasse agli italiani già dall'anno prossimo e poi per mettere mano alla legge Fornero, creando spazi di lavoro per tanti giovani. Le ...