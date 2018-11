Tap | vi siete chiesti perché non è nel contratto del governo mentre Tav sì?

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 novembre 2018) ViTap non è neldelTav sì? Rispondendo a questo dubbio, troverete il bandolo della matassa che mostra i “pentastellette” nel pieno della loro vacuità. A meno che una manina non abbia tolto il dossier Tap daldel, dobbiamo tornare a quei giorni con la memoria. Possiamo affermare che se oggi abbiamo una ministra del Sud lo dobbiamo alla firma deldi? Sì. Una compensazione, per non far apparire troppo pentaleghista il, spostando l’attenzione sul Sud con un ministero ad hoc. In cambio di che? Probabilmente proprio dell’eliminazione del dossier Tap daldi. Bella mossa politica. La questione Tap, infatti, era nelle prime discussioni del. Poi è rimasta solo la Tav, sempre vincolata all’analisi costi-benefici, ed è spuntato il Ministero del Sud, che doveva occuparsi anche di ...