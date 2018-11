Tanzania | è caccia ai gay | Datemi i nomi | li metterò in carcere

La Tanzania apre la caccia ai gay : «Un gruppo scelto li scoverà e li manderà in carcere» : Aperta una vera e propria c accia ai gay in Tanzania . La politica repressiva del presidente John Magufuli continua e dopo la chiusura delle cliniche per curare l'HIV perché sospettate di promuovere i rapporti omosessuali, è stato stabilito che i gay saranno ...