Talebani | ucciso in casa il loro padre Maulana Samiul Haq

Pakistan - ucciso 'padre dei Talebani' : 20.51 L'82enne 'padre dei Talebani', ex senatore Pakistano e influente leader sunnita, Samiul Haq, è stato ucciso nella sua casa di Rawalpindi, in Pakistan. Per i familiari,citati da media locali, è stato accoltellato. Per altre fonti è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Non chiaro il motivo dell'attacco che non è stato rivendicato. Haq era stato a capo di una madrasa (scuola coranica) nel nord del Pakistan dove, ricorda la Bbc, hanno ...