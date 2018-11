Sweatcoin | l’app che ti paga per andare a camminare

gqitalia

: Ragazzi, se non l’avete ancora scaricata, esiste un’app che vi paga soltanto per camminare. 1000 passi, 1 Sweatcoin… - Heleonor_a : Ragazzi, se non l’avete ancora scaricata, esiste un’app che vi paga soltanto per camminare. 1000 passi, 1 Sweatcoin… - aliensexistence : @njallfood Tu hai già l'app di sweatcoin? - S_Salvi : RT @wwworkersCamp: L'hanno creata due imprenditori russi di base a Londra. Il successo di @Sweatcoin, la #app che ti paga se cammini all'ap… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Uno dei problemi maggiori che ci impediscono di fare attività fisica regolarmente è la mancanza di motivazione. Certo, è bello perdere peso e rimanere in forma, ma allenarsi rischia di diventare noioso e monotono, soprattutto se non ci prepariamo ad affrontare i periodi di mancanza di risultati che ci fanno perdere la voglia di uscire ea correre. Ma se fossimoti per fare esercizio? Questa è l’idea che ha portato al successo, un’app fondata da due giovani russi e sbarcata da poco in Italia dove è già in testa alle classifiche di iOS e Android: tu cammini, l’app traccia i tuoi spostamenti e tiin base a quanto hai faticato. Ogni mille passi, l’app ti regala uno, ossia una moneta virtuale che puoi spendere in uno dei negozi legati alla piattaforma e dove puoi trovare di tutto: dai buoni Amazon fino agli iPhone XS arrivando ...