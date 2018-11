Supernatural 14×05 | trama | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

(Di venerdì 2 novembre 2018)14×05 va in onda sulla The CW americana giovedì 1 novembre 2018. Torna così la serie tv su angeli, demoni e sovrannaturale con Jensen Ackles e Jared Padalecki. Di seguito, anticipazioni e. ATTENZIONE: l’articolo contiene. TUTTO SU #14×05:Il quinto episodio della quattordicesima stagione di14×05 si intitola Nightmare Logic, che tradotto significa letteralmente “la logica degli incubi”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Dopo una caccia finita male, Maggie è scomparsa e non si sa dove sia finita. Così Sam, Dean, Mary e Bobby partono alla sua ricerca, ma quello che trovano sono i loro peggiori incubi…14×05Negli USA l’episodio va in onda sulla The CW giovedì ...