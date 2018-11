Super Mario Odyssey è interamente giocabile su PC grazie allo Yuzu Emulator

Balotelli trasforma il suo look - SuperMario in versione 'Ultimo dei Mohicani' [VIDEO] : Balotelli ed il suo nuovo stravagante look, i capelli di SuperMario subiscono l'ennesima rivoluzione Mario Balotelli ci ha abituato alle sue stravaganze non solo sui campi. I capelli di SuperMario ...

Balotelli trasforma il suo look - SuperMario in versione ‘Ultimo dei Mohicani’ [VIDEO] : Balotelli ed il suo nuovo stravagante look, i capelli di SuperMario subiscono l’ennesima rivoluzione Mario Balotelli ci ha abituato alle sue stravaganze non solo sui campi. I capelli di SuperMario subiscono infatti dei mutamenti quasi continui, come lo stravagante nuovo look che in queste ore l’attaccante del Nizza ha pubblicato sui social. Un taglio che lui stesso ha definito da ‘Ultimo dei Mohicani’, che il ...

Ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Balotelli? L’ultimo indizio in uno scatto della sorella di SuperMario [FOTO] : Raffaella Fico e Mario Balotelli sono tornati insieme? La foto che vede la soubrette napoletana vicino alla Ferrari del calciatore insospettisce i fan Raffaella Fico e Mario Balotelli potrebbero essere tornati insieme. Tanti sono infatti gli indizi che portano a pensare ad un possibile Ritorno di fiamma tra il calciatore del Nizza e la soubrette napoletana. Quello che sembra certo è che la storia tra Raffaella e Alessandro Moggi, durata ...

L'enciclopedia di Super Mario è ora disponibile con la traduzione in inglese : Nel 2015 il Giappone ha ottenuto un'esclusiva Super Mario Bros. Encyclopedia per celebrare il trentesimo anniversario dell'universo di Super Mario Bros. Questa, doveva essere lanciata anche in Europa e Nord America nel 2017, dopo la traduzione in inglese ad opera di Dark Horse Comics, ma i pre-ordini sono stati annullati e la data di pubblicazione cambiata.Come riporta Dualshockers, Dark Horse Comics ieri ha twittato un link che mostrava ...

Nintendo Switch : Super Mario Party è il miglior gioco : Di giochi fenomenali per Nintendo Switch ne sono usciti molti: Super Mario Odyssey, La leggenda di Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe e così via. Ma poi è arrivato Super Mario Party, che Nintendo leggi di più...

Super Mario Odyssey festeggia Halloween : ecco la versione zombie di Mario : Tornando ai giorni migliori del 2017 potreste ricordare qualcosa che si chiama Super Mario Odyssey. In questo titolo c'era molto da apprezzare, ma una delle aggiunte più piacevoli è stata l'armadio di Mario, che si è da poco arricchito con un meraviglioso abito da zombie.Potreste non averlo notato, ma, come segnala Eurogamer.net, Nintendo ha ampliato la gamma di outfit di Super Mario Odyssey. Ad oggi, nuove aggiunte hanno incluso personaggi del ...

Voglia d’Italia per Balotelli - Super Mario lancia messaggi social : ecco svelato il suo ‘desiderio’ [FOTO] : L’attaccante del Nizza ha postato su Instagram la foto del San Paolo con la scritta ‘Magari potessi provare emozioni tali’ Mario Balotelli chiama, tocca al Napoli adesso rispondere. L’attaccante italiano sembra avere Voglia d’Italia, sottolineandolo con una Instagram Story in cui compare lo stadio San Paolo con la musica della Champions in sottofondo e la scritta: “Magari potessi provare emozioni ...

Vi ricordate il caso della presunta ROM piratata di Super Mario rivenduta da Nintendo? Forse non è andata così : Vi ricordate il particolare caso della presunta ROM di Super Mario piratata che Nintendo rivendeva attraverso la Virtual Console di Wii? I nostri colleghi di Eurogamer.net ne avevano parlato in dettaglio in un video e in un articolo che nel gennaio del 2017 avevamo prontamente tradotto.Ovviamente la vicenda non passò inosservata e in realtà fece piuttosto scalpore. Tanto scalpore da spingere una parte della community di ResetEra a cercare di ...

Super Mario Party e Nintendo Switch dominano le classifiche di vendita in Giappone : Puntuali come sempre ecco le classifiche di vendite (Hardware e Software) Giapponesi stilate da Media Create, in testa torna Nintendo con il suo Super Mario Party (con più di 143,000 unità vendute) e la sua console ibrida Nintendo Switch con le sue 40,000 unità. Buoni risultati anche per altri titoli Nintendo del calibro di Splatoon 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, e Super Mario Odyssey.Come riporta Gamingbolt, di ...

Cruciani punge Balotelli sulla cittadinanza italiana. Supermario : "Chi è questo?" : Mario Balotelli si è spesso esposto in prima persona per parlare del tema razzismo in Italia e non solo. L'ex centravanti di Milan ed Inter, attualmente in forza al Nizza, in un'intervista rilasciata ...

Cruciani duro su Balotelli : “milionario - altro che discriminato” - la replica di SuperMario [VIDEO] : Giuseppe Cruciani contro Balotelli e viceversa: il conduttore radiofonico parla del calciatore a ‘Matrix’ e l’attaccante del Nizza replica alle sue dichiarazioni sui social Giuseppe Cruciani parla di Mario Balotelli e della sua situazione d’immigrato in Italia. Il calciatore, che ha sempre sostenuto di essersi trovato in difficoltà nel nostro Paese prima di ottenere la cittadinanza italiana, è stato contraddetto dal ...

Mandzukic grandi numeri : Mario è sempre più Super! : TORINO - Cristiano Ronaldo ? Va bene. Anzi, benissimo. Però nella Juventus che insegue successi e record c'è qualcuno che, di un solo soffio, riesce a fare meglio. Questo qualcuno è Mario Mandzukic , ...

Super Mario Party - recensione : Quando l'effetto novità di 1-2-Switch è finito, ecco che è il momento di passare a una collezione di minigiochi con maggiori possibilità di tirare, se non la serata, almeno un paio d'ore senza stancare. Se l'appuntamento con gli amici è giochereccio, e Switch è la piattaforma scelta per intrattenersi, Super Mario Party è praticamente una scelta obbligata. Il perché, chiaramente, lo vediamo insieme qui sotto.Se solo a sentir pronunciare la parola ...