Sucker Punch | ecco come uno studio occidentale ha affrontato il setting giapponese in

(Di venerdì 2 novembre 2018) Ghost of Tsushima è uno dei titoli più intriganti nell'imminente line-up PS4 di Sony. Sebbene esistano già dei giochi ambientati nel Giappone feudale, non è un ambiente solitamentedagli sviluppatori occidentali, specialmente per uno degli studi più recentemente noti per i giochi di supereroi ambientati nelle città di New York, New Orleans e Seattle. Detto questo, il direttore creativo di, Nate Fox sembra ancora desideroso di lavorare e sviluppare Ghost of Tsushima in un contesto così diverso rispetto a quello a cuiè normalmente abituato.Questi sentimenti sono emersi durante un'intervista con GamesIndustry.biz alla VIEW Conference 2018.rivelato in precedenza dae Sony Interactive Entertainment, Ghost of Tsushima è ambientato tra la penisola coreana e il Giappone, con i giocatori che seguono uno dei pochi samurai rimasti in grado ...